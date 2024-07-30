El kurutma makinelerindeki gizli tehlike: Resmen ölüm saçıyor!

İmmunsupresif tedaviler; otoimmun hastalıklar, kanser ve transplantasyon vakalarında yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Uzman doktor son olarak, bu tedaviyi gören ve bunun sonucunda immünsupresif ilaç kullanan hastaların ise daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ise “Toplu mekânlara herkes gidiyor. Çocuğu, yaşlısı, genci İmmünsupresif ilaç kullanan bireyler de buna dahil. Hasta bireyler olabilir. Bu cihazlar, solunum sistemi enfeksiyonları başta olmak üzere birtakım cilt hastalıklarına benzeri rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir. Solunum problemi ya da cilt hastalığı olan ve İmmünsupresif ilaç kullananlar da bu cihazlardan ekstra uzak durmalı ve dikkat etmelidir.” sözleriyle belirtti.