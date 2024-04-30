2024-04-30 01:45:00 Ekşi Sözlük denen çöplükte büyük rezalet patlak verdi! O mahluklar, şimdi de bu iğrenç kampanya için kolları sıvadı
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Küçükçekmece Sahil Parkı'nda belediye tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren Edanur Gezer’le ilgili Ekşi Sözlük’te yer alan yorumları eleştirdi. Ekşi Sözlük’ü “çöplük” olarak nitelendiren Altınok, söz konusu mecrada, tedbir almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerine küçük çocuğun anne babasını suçlayan mahlukların kampanya yürüttüğünü belirtti. Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti: