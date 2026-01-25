İslam Memiş'ten gram altın bombası!

"Altın tarafında 2025 yılındaki trendi izlemeye devam ediyoruz. Bu yıl yine ilk 3 haftada ciddi anlamda yılın ilk yarısındaki beklediğimiz getiriyi verdi ve bu yükseliş direncini korumaya devam ediyor. Ons altın 5.000 dolar sınırında. Ama sonuç itibariyle hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bunun mutlaka bir dönüş hikayesi olacak ve bu hikayeyi piyasayla paylaşacaklar. Barış haberleri gelebilir, farklı bir hamle gelebilir. Mutlaka bir geri dönüş olacak. Ben yine yılın ilk yarısında 8.000 seviyesi ile alakalı öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim. 3 haftada 1.000 liralık bir yükseliş gördük gram altın TL fiyatında. Burada 8.000 TL seviyesi çok uzak bir seviye değil. Yılın ilk yarısında beklediğim seviyeler. 5.000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu yükselişler 5.500 dolar seviyesine kadar devam ederse, öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa 10.000’li rakamlar da bu yıl bizim için sürpriz olarak karşımızda durmayacak. Yani artık 5 haneli rakama giden bir gram altın için şaşırtıcı olarak okumuyoruz ve görmüyoruz.