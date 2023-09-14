2023-09-14 13:03:50 Ekrem'in İBB'si, Haliç ölürken seyrediyor: BBB daha temiz bir Karacabey Boğazı için çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla sudaki kayıp-kaçakta yüzde 20 ile Türkiye’de lider olan Bursa, atıksu arıtma tesisi yatırımlarıyla da örnek olmaya devam ediyor. Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin, Karacabey Boğazı’ndaki su kalitesinin arttırılması amacıyla Mart ayında temelini attığı Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisinde inşaat hızla sürüyor.