Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

"Ertuğrul Özkök'ün oyu Aziz Yıldırım'a doğru mu?" diyen Rasim Ozan'a cevaben Özkök, şunları söyledi: E saklamadım ben kardeşim. Dün akşam da söyledim, her zaman da söylüyorum. Ben seçimlerle ilgili gazeteci olarak hayatımda hiçbir zaman kime oy vereceğimi söylemedim. Ama Fenerbahçeli olarak söylüyorum ben bunu.