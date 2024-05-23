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Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

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Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

2024-05-23 15:47:55
Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

İstanbul’da ‘israfı bitireceğiz’ masalıyla tüm İstanbulluları kandıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 45 gazeteciyi Roma’ya götürmüş ve şatafatlı bir gezi tertip etmişti. O gezide yer alan gazeteci eskisi Ertuğrul Özkök’de yaklaşan Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerinde Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğini açıkladı. Bu durum Ekrem İmamoğlu’nun kankası olan Ali Koç’u derinden yaralayacak…

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#1
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için Roma'ya gitmiş ve İmamoğlu'na 45'i gazeteci olmak üzere 73 kişilik kafile eşlik etti. Gezinin yaklaşık 9 milyonluk masrafları ise İBB bütçesinden karşılanmıştı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

Ensohaber YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı'nın "ROK" isimli programına bağlanan gazeteci Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

Özkök'e çeşitli sorular soran Kütahyalı, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleriyle ilgili de fikrini aldı. Kütahyalı, Ensonhaber yayınında Fenerbahçe kongre üyesi olan Özkök'e Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında kime oy vereceğini sordu.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

Özkök, Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: Ben bu konuda hiçbir şey saklamadım. Bundan önceki kongrede Aziz Bey'e oy verdim, bundan sonra yine Aziz Bey'e oy vereceğim.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...

"Ertuğrul Özkök'ün oyu Aziz Yıldırım'a doğru mu?" diyen Rasim Ozan'a cevaben Özkök, şunları söyledi: E saklamadım ben kardeşim. Dün akşam da söyledim, her zaman da söylüyorum. Ben seçimlerle ilgili gazeteci olarak hayatımda hiçbir zaman kime oy vereceğimi söylemedim. Ama Fenerbahçeli olarak söylüyorum ben bunu.

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