2024-05-23 15:47:55 Ekrem İmamoğlu'nun kankasına kötü haber Ertuğrul Özkök'ten geldi! Nereye oy vereceğini açıkladı! Roma'da gününü gün etmişti...
İstanbul’da ‘israfı bitireceğiz’ masalıyla tüm İstanbulluları kandıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 45 gazeteciyi Roma’ya götürmüş ve şatafatlı bir gezi tertip etmişti. O gezide yer alan gazeteci eskisi Ertuğrul Özkök’de yaklaşan Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerinde Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğini açıkladı. Bu durum Ekrem İmamoğlu’nun kankası olan Ali Koç’u derinden yaralayacak…