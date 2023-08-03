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Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

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Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

2023-08-03 08:45:59
Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

CHP'deki değişim tartışmaları her geçen gün şiddetini artırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'CHP Genel Başkanlığında değişim' hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu oldu. Ortaya çeşitli senaryolar atılırken, İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısındaki 'Selin Sayek Böke' sözleri yeniden gündeme geldi. Akıllara 'İmamoğlu'nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak?' sorusunu getirdi. İşte CHP'deki son değişim senaryosu ve gizli toplantıdaki "Böke-ABD" detayı…

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı, 'Değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

GİZLİ ZOOM TOPLANTISI Her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen gizli zoom toplantısı büyük yankı uyandırmıştı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Değişim yankıları her geçen gün şiddetini artırırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlıkta değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu oldu.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

"İMAMOĞLU'NUN EMANETÇİ ADAYI SELİN SAYEK BÖKE Mİ OLACAK?" Ortaya çeşitli senaryolar atılırken, İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısındaki 'Selin Sayek Böke' sözleri yeniden gündeme geldi. Akıllara 'İmamoğlu'nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak?' sorusunu getirdi.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu Programı'nda ''İmamoğlu'nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak?' senaryosu tartışıldı.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Programa katılan AK Parti Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı konuyla ilgili şunları söyledi: Selin Sayek Böke de bu tarz entrikaların, çok ilkesel görünüp her türlü entrikayı çekmeye de müsait bir profil. Kılıçdaroğlu'na karşı İlhan Cihaner'in desteklemişti. Sonra da Kılıçdaroğlu hemen onu bir makamla kendi tarafına çekti. İlhan Cihaner'i bir makam karşılığından sattı Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi.

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Marjinal ve rasyonalite ile pek alakası olmayan bir siyasetçi. Her yeri kamulaştıracağız derken son derece sert ve radikal. Diğer taraftan da, 'PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilmiyorum. Elimde öyle bir istihbarat yok.' Demişti.

#9
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

"O ZEMİNDEN ÖTEKİ ZEMİNE GEÇMEYİ İYİ BİLİYOR" Seçim çalışmalarına katılmadı, hiçbir şeyin içinde olmuyor. Ama her zaman bu makamının da yetkilerini kullanarak bir şekilde o zeminden öteki zemine geçmeyi de iyi biliyor. Şimdi de Ekrem İmamoğlu ile iş tutmaya başlamış.

#10
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

GİZLİ TOPLANTIDA 'BÖKE-ABD' DETAYI CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmenin çok olası bir durum olduğunu söyleyen Ayvalı sözlerine şöyle devam etti: CHP'de her zaman aktörelerin dışardan referansla bir şekilde kendini içeride kendini kabul ettirdiği kanaatindeyim.

#11
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

CHP'nin içerisindeki değişim operasyonunu ABD'den yürütmek çok olası. Zaten adaylıkta da mülakatlar Büyükelçilerle gerçekleşti. Kendilerini en çok İngiltere Büyükelçisine anlatmak istediler, ABD'ye gidip anlatmak istediler.

#12
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Diğer yandan İmamoğlu ise gizli zoom toplantısında Böke ile ilgili şunları söylemişti: Alternatif bir Kurultay konusunda bir çalışma zemini oluşturuldu. Malum aslında Selin Hanım, zaten ABD'den gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım.

#13
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

#14
Foto - Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

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