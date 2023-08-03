Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı

Diğer yandan İmamoğlu ise gizli zoom toplantısında Böke ile ilgili şunları söylemişti: Alternatif bir Kurultay konusunda bir çalışma zemini oluşturuldu. Malum aslında Selin Hanım, zaten ABD'den gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım.