  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya kesenin ağzını sıktı! Çocuklu aileler isyan etti

Yunan basını gözünü Türkiye'ye dikti! Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı: Kilit konu Baykar! Bakın ne yazdı

Hepsi birbirinden ilginç! TOGG'u ilk kez böyle göreceksiniz

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti

Siz de bu özelliklere sahip misiniz? Sivrisineklerin peşini bırakmadığı insan modeli

Bitki değil yürüyen eczane! Çok az kişi biliyor! Evinden eksik eden, başını taşlara vurur

Elektrik faturanız yıldırım gibi düşecek! Bu basit yöntemi deneyin, yüzde 100 tasarruf sağlayın

Altında yaz rehaveti bitiyor! Sırada yeni rekorlar var
Gündem
14
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

2023-07-28 13:44:14
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları hız kesmedi. Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı hatta gizli darbe toplantıları bile gerçekleştirdi. Dün yaptığı açıklamada "Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor" diyerek ilk kez bu kadar açık konuşan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş "İmamoğlu parti kuruyor ancak bu onun için felaket olur" dedi. Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerindeki FETÖ detayı ise dikkat çekiciydi…

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıla sayısız yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından hem parti tabanının hem de seçmenin sabrı taştı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Bir kez daha hezimeti yaşayan CHP'de, genel başkana istifa sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' mesajı yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. CHP içindeki kritik isimleri de arkasına aldı.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmayacağını açıklamasına rağmen hamle üstüne hamle yaptı. Değişim çağrısına destek bulmak için internet sitesi bile kuran Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimleri yanına aldı. Genel başkanlık koltuğuna oturmak için gizli darbe toplantısı bile yaptı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Dün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda toplumun CHP'de liderlik değişimi istediğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

ÇALIŞMALARA BAŞLADI CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

İmamoğlu'nun İYİ Parti ile ittifak kurmayı kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalıştığını belirten Barış Yarkadaş, "İmamoğlu'nun attığı tweet sebepsiz bir tweet değil. İmamoğlu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol alacağına karar verecek. Şu an çok dar bir kurmay çevresiyle değerlendirmeler yapıyor.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Nasıl bir yol haritası çizeceğine dair fikirler alıyor. Yanında akademisyenler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları var. CHP'nin önemli isimleri yok. 'Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. 'Acaba yeni bir parti kurarsak CHP içinden kaç milletvekili bizimle hareket eder' konusunun içine de girdiler" ifadesini kullandı.

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

OFİS BİLE TUTMUŞ! İddialarını sürdüren Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun parti hazırlıklarına başladığı hatta iki ayrı ofis bile tuttuğunu vurguladı. "Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor.

#9
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

#10
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

TEHDİT GİBİ UYARI: FELAKETİN OLUR CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, sözlerinin devamında İmamoğlu'nu uyardı. "Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" sözleri 'tehdit' olarak yorumlandı.

#11
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

AKŞENER'İN DANIŞMANINDAN ŞOK İDDİA! Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli da Ekrem İmamoğlu hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Seçimlerden önce görevinden istifa eden Dr. Hasan Sami Özvarinli, FETÖ'nün CHP'yi böleceğini ve yeni partinin başına da Ekrem İmamoğlu'nu getireceğini açıkladı.

#12
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

DİKKAT ÇEKEN FETÖ VURGUSU Dr. Hasan Sami Özvarinli sosyal medyadan "MHP'yi Meral Akşener vasıtasıyla teslim almak isteyen Pensilvanya, şimdilerde CHP'yi Ekrem İmamoğlu üzerinden teslim almak için uğraşıyor. Bunun sonunda CHP'den yeni bir parti çıkar ve başına Ekrem İmamoğlu geçer. Sağda ve Solda kendi yönetiminde partisi olan FETÖ 2028'e doğru hazırlıklarını hızlandıracaktır. Mücadele daha yeni başlıyor!" mesajını paylaştı.

#13
Foto - Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Putin arayı nasıl iyi tutacağını biliyor! Helikopter hediye etti
Dünya

Putin arayı nasıl iyi tutacağını biliyor! Helikopter hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya helikopter hediye etti.
Destici'den zam açıklaması!
Gündem

Destici'den zam açıklaması!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bütçe açığının varlıklı olanlardan alınan vergilerle giderilmesi gerektiğini belirtti.
28 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Şehir eşkıyaları güpegündüz dehşet saçtı... İstanbul'da dört eşkıya göstere göstere önce darp etti sonra adamı vurdu
Sosyal Medya

Şehir eşkıyaları güpegündüz dehşet saçtı... İstanbul'da dört eşkıya göstere göstere önce darp etti sonra adamı vurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da güpegündüz kaydedilen görüntüler "Burası Teksas mı" dedirtti. Şehir eşkıyalığının geldiği son nokta vatandaşları t..
Rusya o ülkelere tonlarca tahıl verecek
Dünya

Rusya o ülkelere tonlarca tahıl verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin yaptırımlarını ikiyüzlülükle suçlayarak, Afrika ülkelerine 25-50 bin ton tahılı bedels..
KAAN'da yeni gelişme
Teknoloji

KAAN'da yeni gelişme

KAAN Milli Muharip Uçağın (MMU) uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu HAVELSAN oldu. Öte yandan KAAN'ın geliştirme faaliyetleri d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23