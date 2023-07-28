Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

OFİS BİLE TUTMUŞ! İddialarını sürdüren Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun parti hazırlıklarına başladığı hatta iki ayrı ofis bile tuttuğunu vurguladı. "Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor.