  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

10 soruda İstanbul'da dönüşüm planı!

Dünyanın en sevilen takımları açıklandı! 50 takımlı listede tek Türk ekibi var

Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

Türkiye'de Marmara üzerinden giriş yapacaklardı... Büyük istilacı hayvanın geliş tarihi öne çekildi Duyanların ağzı açık kaldı

Gemini’ye ırkçılık suçlaması! Google açıklama yaptı

Bir tek hisse bir günde BİST100 kadar değerlendi

Altında spekülasyon mu yapılıyor? Uzmanlar ikiye bölündü

Türk-Rus Bankası girişimi! Dolar'ı devre dışı bırakacak mı?

ABD'den Türkiye için ortalığı karıştıracak F-35 çağrısı! Tam da Milli Muharip Uçak Kaan havalanmışken...

Cep telefonlarını tarihe karıştırması bekleniyor! Humane AI Pin'de yeni gelişme
Gündem
5
Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

2024-02-24 07:37:01
Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İsrafı bitirdiğini iddia eden İmamoğlu'nun asıl israfı reklama milyonlarca lira aktararak yaptığı bir kez daha gözler önüne serildi. İBB tarafından fonlanan troll "İBB Haber" isimli hesap İmamoğlu’nu ifşa etti. İmamoğlu'nun "İsrafı bitirdik" dediği reklam kampanyası için son 1 ayda 175 milyon TL harcandığı öğrenildi. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana, adı hep algı ve reklamla anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun israf skandalları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce sürekli söylediği "İsrafı bitireceğiz" şovu patladı.

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

175 MİLYON TL'LİK "İSRAFI BİTİRDİK" ŞOVU İmamoğlu, milletin parasını millete harcamak yerine reklama milyonlarca para aktarmaya devam ediyor. Son olarak İBB'nin fonladığı troll "İBB Haber" isimli hesap İmamoğlu'nun israf şovunu açık açık ifşa etti. İBB Haber'in aktardığı bilgilere göre İmamoğlu, 18 Ocak'tan bu yana sırf "İsrafı bitirdik" dediği reklam kampanyası için 175 milyon TL para harcadı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

35 FARKLI KANALA REKLAM VERİLDİ İBB'nin fonladığı troll "İBB Haber" isimli hesap şu ifadelere yer verdi: Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

REKLAMA 908 MİLYON TL HARCADI Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine reklama yoğunlaştığını belirterek şunları kaydetmişti: "Yıl 2022. İBB'nin deprem için harcadığı rakam 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası ise 908 milyon TL. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar."

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

ARIZALANAN METROLAR İSTANBULLULARI MAĞDUR EDİYOR Öte yandan İstanbul'da sık sık arızalan metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları kentte yaşayan vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Her gün yüzlerce vatandaş, arızalanan araçlar nedeniyle saatlerce yolda kalıyor. Bugün de Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Yamanevler durağına kadar yapıldı. İBB ekipleri vatandaşlara İETT otobüsleri tahsis edileceğini belirtse de yüzlerce kişi mağdur oldu.

Skandal! Türkiye'nin yaptığı hastaneyi göz göre göre yıktılar
Gündem

Skandal! Türkiye'nin yaptığı hastaneyi göz göre göre yıktılar

İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ederken bu kez Türkiye tarafından inşa edilen hastaneyi yıkarak büyük bir skandala imza attı.
Zaytun siyonist işgalcilere mezar oldu
Dünya

Zaytun siyonist işgalcilere mezar oldu

Kısıtlı imkanlara rağmen Kassam Tugayları, Zeytun Mahallesini siyonist işgalcilere mezar etti.
Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!
Dünya

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Katar’ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı konuşmada İsrail'e tepki gösterdi.
Kararsız seçmen bu seçimde kime oy verecek? Sosyal medyada viral olan o cevap
Sosyal Medya

Kararsız seçmen bu seçimde kime oy verecek? Sosyal medyada viral olan o cevap

Bir sokak röportajında aklı karışık, kararsız bir vatandaşın seçimlerle ilgili yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine oturdu...
Eski trol sayfasında yeni ifşalar! Ekrem İstanbul’u nasıl yabancılara teslim etti?
Gündem

Eski trol sayfasında yeni ifşalar! Ekrem İstanbul’u nasıl yabancılara teslim etti?

Ekrem İmamoğlu'nun eski trol sayfası İBBhaber isimli sosyal medya kanalı CHP'li İmamoğlu'nu ifşalamaya devam ediyor. Yayınlanan son videoda ..
Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci’den Akit Medya Grubu’na ziyaret: O gemide biz de olacağız
Gündem

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci’den Akit Medya Grubu’na ziyaret: O gemide biz de olacağız

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Gazze’ye göndereceği Özgürlük Filosuna destek vereceklerini belirten Demirci, “Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23