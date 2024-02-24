Ekrem İmamoğlu'ndan 175 milyon TL'lik skandal! "İsrafı bitirdik" şovunu fonladığı hesap ifşa etti

Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İsrafı bitirdiğini iddia eden İmamoğlu'nun asıl israfı reklama milyonlarca lira aktararak yaptığı bir kez daha gözler önüne serildi. İBB tarafından fonlanan troll "İBB Haber" isimli hesap İmamoğlu’nu ifşa etti. İmamoğlu'nun "İsrafı bitirdik" dediği reklam kampanyası için son 1 ayda 175 milyon TL harcandığı öğrenildi. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana, adı hep algı ve reklamla anılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun israf skandalları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce sürekli söylediği "İsrafı bitireceğiz" şovu patladı.