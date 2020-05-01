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Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş şoku

2020-05-01 10:05:03
Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş şoku

Türkiye'deki ölümcül koronavirüs salgını sürecine ilişkin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kıyaslama yapıldı.

#1
Foto - Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine ilişkin Area Araştırma Şirketi, son anketini kamuoyu ile paylaştı.

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine ilişkin Area Araştırma Şirketi, son anketini kamuoyu ile paylaştı.

#2
Foto - Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgını sürecindeki performansları soruldu.

Ankette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgını sürecindeki performansları soruldu.

#3
Foto - Ankete katılanlara

Ankete katılanlara "Koronavirüsle mücadele sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

#4
Foto - Ankete katılanların yüzde 65,1'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı bulduğunu ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 65,1'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı bulduğunu ifade etti.

#5
Foto - Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de yöneltildi.

Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de yöneltildi.

#6
Foto - Genel ortalamaya bakıldığında ise ankete katılanların yüzde 52,9'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olduğunu belirtti.

Genel ortalamaya bakıldığında ise ankete katılanların yüzde 52,9'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olduğunu belirtti.

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