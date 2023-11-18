Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Prof. Dr. Şen'e şunları dile getirdi: “Sayın Yavuz Ağıralioğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi şu anda eğilim yoklaması yapmakta henüz kurduğu bir partiyi ya da onun adımlarını attığını duymadım. Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz. Ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin mümkün olduğunda bir cephe altında toplanmasını dileyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini düşünüyorum. Mümkündür, bu ülkeyi seven insanlardır. Yavuz Bey ile de görüşmemiz olmuştur. Konuştuk ve bazı hususları değerlendirdik.” Ağıralioğlu'nun yeni parti kurma niyetiyle ilgili şu sözleri hatırlatıldığında Şen, "Kadroda 'liyakatli şöhretsizler' olacağını ifade etmişti" dedi.