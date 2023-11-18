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Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

2023-11-18 13:04:36
Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Televizyon programlarıyla ünlenen hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti’den ayrılan ve yeni parti kuracağını duyuran ülkücü kökenli Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüğünü açıkladı

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Foto - Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Prof. Dr. Ersan Şen, son zamanlarda Ezgi Apartmanı'nın yıkıldığı Maraş merkezli deprem felaketinde kolonları kesen firari Kervan Pastanesi sahiplerinin avukatlığını üstlenmesiyle gündeme gelmiş bir isim. Canlı yayında, Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partiye yakın olduğunu ifade etti.

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Foto - Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Ağıralioğlu, bir süre önce İYİ Parti'den istifa etmiş, ülkücü kökenli bir isim olarak biliniyor ve 2024 yerel seçimlerinin ardından yeni bir parti kuracağını duyurmuştu.

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Foto - Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Prof. Dr. Şen'e şunları dile getirdi: “Sayın Yavuz Ağıralioğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi şu anda eğilim yoklaması yapmakta henüz kurduğu bir partiyi ya da onun adımlarını attığını duymadım. Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz. Ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin mümkün olduğunda bir cephe altında toplanmasını dileyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini düşünüyorum. Mümkündür, bu ülkeyi seven insanlardır. Yavuz Bey ile de görüşmemiz olmuştur. Konuştuk ve bazı hususları değerlendirdik.” Ağıralioğlu'nun yeni parti kurma niyetiyle ilgili şu sözleri hatırlatıldığında Şen, "Kadroda 'liyakatli şöhretsizler' olacağını ifade etmişti" dedi.

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Foto - Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Yavuz Ağıralioğlu'nun ifadesine göre,“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir. Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim.” dedi.

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