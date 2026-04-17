  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1500 yıllık bıçaklar hala kesiyor Yunanistan bu sefer çıldıracak! Yeni listeyi yayınladılar! Türkiye'ye ilan ettiler: Okulları korumaya talibiz göreve hazırız O ilimizde son 66 yılın yağış rekoru kırıldı LGBT’li, çok eşli, sapkın ilişki… Kahramanmaraş’taki katliamcı hakkında şoke eden detaylar Tapuda güvenli ödeme dönemi başlıyor! 10 milyar Euro’ya yakın ceza kesmişti! AB’den Google’a veri talebi İsrail'den kaçan oraya gidiyor: İşte Yahudilerin en sevdiği ülkeler!
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Ekonomi savaşa yenik düştü
AA Giriş Tarihi:

IMF, Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Ekonomik Görünüm Güncelleme Raporu'nu yayımladı. Raporda, Orta Doğu'daki savaşın bölgede ekonomik görünümü önemli ölçüde etkilediği belirtildi.

#1
Bu yılın başlarında bölgedeki çoğu ülkede ekonomik faaliyetin ivme kazandığına ve enflasyonun gerilediğine işaret edilen raporda, "Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanması, petrol ile doğal gaz üretiminin aksaması, Körfez'e ve Körfez üzerinden yapılan hava trafiğinin ciddi şekilde etkilenmesi, acil ekonomik sonuçlar doğurdu." ifadeleri kullanıldı.

#2
Raporda, savaşın bölgesel bir şok olarak başladığı ancak kısa sürede küresel bir nitelik kazandığı belirtilerek, Brent petrolünün varil fiyatının 100 doların üzerine çıktığı, doğal gaz, gübre ve metallerin fiyatlarının ani artış göstererek bölgesel ve küresel ölçekte tedarik zincirlerini daralttığı, üretim maliyetlerini artırdığı aktarıldı.

#3
Belirsizliklerin yüksek kalmaya devam ettiği kaydedilen raporda, sürecin seyrinin büyük ölçüde 7 Nisan'da duyurulan ateşkesin kalıcı olup olmayacağına, küresel ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanıp sağlanamayacağına bağlı olduğu vurgulandı.

#4
Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge ekonomisinin büyüme hızının 2025'teki yüzde 3,2 seviyesinden bu yıl yavaşlayarak yüzde 1,1'e gerilemesinin ardından 2027'de yüzde 4,8'e çıkmasının beklendiği belirtildi. IMF, Ekim 2025'teki tahminlerinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge ekonomisinin 2026'da yüzde 3,7 ve 2027'de yüzde 3,7 büyümesini öngörmüştü.

#5
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi petrol ihraç eden ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonların dikkati çektiği raporda, KİK bölgesi ekonomisinin büyüme hızının 2025'teki yüzde 4,4 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye gerilemesinin tahmin edildiği aktarıldı.

#6
IMF, Ekim 2025'teki tahminlerinde KİK bölge ekonomisinin 2026'da yüzde 4,3 büyümesini öngörmüştü.

#7
Raporda, KİK ülkelerinden Bahreyn ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5, Kuveyt ekonomisinin yüzde 0,6 ve Katar ekonomisinin yüzde 8,6 küçülmesi beklenirken; Umman ekonomisinin yüzde 3,5, Suudi Arabistan ekonomisinin yüzde 3,1 ve Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisinin yüzde 3,1 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

#8
IMF Orta Doğu ve Orta Asya Departmanı Direktörü Jihad Azour, Bahar Toplantıları kapsamında bölge ekonomisine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, çatışmanın bölge ülkeleri genelinde etkisinin oldukça dengesiz olduğunu söyledi.

#9
Çatışmalardan etkilenen petrol ihracatçısı ülkeler arasında 8 ekonomiden 5'inin 2026'da daralacağının öngörüldüğüne işaret eden Azour, Katar'ın altyapıda meydana gelen geniş çaplı hasarın bir yansıması olarak bu yıla ilişkin büyüme tahmininde 14,7 puanla en keskin aşağı yönlü revizyonla karşı karşıya olduğunu aktardı.

#10
Azour, petrol ithalatçısı ülkeler için kırılganlıkların giderek arttığını belirterek, düşük gelirli ve kırılgan devletlerin ise en ağır baskılarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ekonomik tahminleri çevreleyen belirsizlik düzeyinin yüksek olduğunu vurgulayan Azour, risklerin aşağı yönlü olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi
Gündem

Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Gündem

Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump ile kavgasında vites yükselterek “Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomi..
Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?
Aktüel

Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?

Mirat Görüş: Bir olay olur… Sarsılırız. İkinci bir olay olur… Düşünmeye başlarız. Ama benzer hadiseler arka arkaya geliyorsa artık mesele “t..
İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor
Siyaset

İzmir'de kriz! CHP belediyelerinde bankamatikçi bitmiyor

Veli Balyemez, Buca Belediyesi’nde çoğunluğu CHP İzmir il ve ilçe yöneticilerinden oluşan 40’ın üzerinde “bankamatik personel” söyledi. Baly..
"Okul güvenliği" toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Gündem

"Okul güvenliği" toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla" Okul güvenliği" toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası İçişl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23