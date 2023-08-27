2023-08-27 17:21:01 Ekmek paralarını acıdan çıkarıyorlar
Gaziantep'te acı biberlerin çöplerini temizleyen çalışanlar adeta acıdan ekmek paralarını kazanıyor.
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Gaziantep'te acı biberlerin çöplerini temizleyen çalışanlar adeta acıdan ekmek paralarını kazanıyor.
Türkiye’nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilen acı biberler, çalışanlar tarafından titizlikle çöplerinden temizlenerek salça, toz ve pul biber yapımı için hazır hale getiriliyor.
El yakan acı biberleri çöplerinden temizleyen çalışanlar ise ekmek paralarını acıdan çıkararak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen ve yoğun acı tadıyla meşhur olan biberler, bölgedeki birçok insana iş imkanı sağlıyor. Hasat edilen acı biberler, fabrikalarda işlenmeden önce çalışanlar tarafından çöplerinden ayrılarak hem salça yapımına hem de toz ve pul biber yapımına hazır hale getiriliyor. Çoğu depremzedelerden ve kadınlardan oluşan çalışanlar ise yöreye özgü olan ve yoğun acısıyla bilinen biberleri temizlerken adete ekmeklerini acıdan çıkarıyorlar. Çalışanlar, yoğun acısıyla bilinen biberleri temizlerken özellikle ellerinin çok yandığını da söylüyor.
Biber salçası satıcısı Leyla Aslan, “Antep’in biberi meşhur, Antep yemekleri hem güzel oluyor hem de lezzet veriyor. Ben 20 yıldır biber yapar satarım. Günlük 400-500 kilo alıyorum yaptıktan sonra satıyorum. Kilosunu 275 TL’den satıyorum ve müşterilerim çok. O yüzden talep çok yoğun. Sipariş üzeri çalışıyorum, evimin damı buna müsait ben de dama tavalarla çıkarıyorum daha sonra biber salçası oluyor. Biberlerimizi güneşte beklettiğimizden dolayı pişiyor. Sonbahara kalmasıyla rüzgar yerse ve biber çok pişerse sam kalır. Şuan da salçalarımızı güneşte 5-6 gün kalıyor. Ama sonbahar mevsiminde yaklaşık 8 gün bekletiyoruz” diye konuştu.
Sabah namazından itibaren başlayarak aile ekonomisine katkı sağlamak için biber temizlediklerini söyleyen Zeynep Dağ ise “Yaptığımız iş biberlerin sapını kırmak, sabah namazından itibaren başlıyoruz. Kilosunu 2 TL’den yapıyoruz. Günlük yaklaşık 400 ila 500 kilo arasında temizliyoruz. Başka gelirimiz yok. Aşırı yorucu bel, baş ağrısı oluyor ama mecburuz yapmaya” dedi.
Celal Tan ise “Sabah bir miktar geliyor. Yaklaşık 100 kilo civarında çöp çekiyoruz. Bir de akşama yakın tekrardan biber geliyor. Gece 11- 12’ye kadar devam ediyoruz. Yorucu ama mecburuz yapmaya. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum” şeklinde konuştu.
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