Ekmek paralarını acıdan çıkarıyorlar

Biber salçası satıcısı Leyla Aslan, “Antep’in biberi meşhur, Antep yemekleri hem güzel oluyor hem de lezzet veriyor. Ben 20 yıldır biber yapar satarım. Günlük 400-500 kilo alıyorum yaptıktan sonra satıyorum. Kilosunu 275 TL’den satıyorum ve müşterilerim çok. O yüzden talep çok yoğun. Sipariş üzeri çalışıyorum, evimin damı buna müsait ben de dama tavalarla çıkarıyorum daha sonra biber salçası oluyor. Biberlerimizi güneşte beklettiğimizden dolayı pişiyor. Sonbahara kalmasıyla rüzgar yerse ve biber çok pişerse sam kalır. Şuan da salçalarımızı güneşte 5-6 gün kalıyor. Ama sonbahar mevsiminde yaklaşık 8 gün bekletiyoruz” diye konuştu.