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Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

2023-04-09 00:03:47
Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

Doğada C vitamini açısından en zengin besinlerden biri olan limonun kabuğu da şifa barındırıyor. Genellikle kabukları çöpe atılan limonun faydaları bitmiyor. Kadınlarda Saç Dökülmesine Ne iyi gelir? sorusuna limon kabuğu ile çözüm: İçeriğimizde bayanlarda, erkeklerde saç dökülmesine kesin çözüm bulacaksınız. Saç dökülmesi erkeklerde görülmesinin yanı sıra bayanlarda da sık sık görülmektedir. Yağlı saçlar, kuru saçlar, karma saçlar kişinin cilt yapısını belli eder. Limonu çöpe atmak yerine bunu kullanın harika sonuçlara tanık olun!

#1
Foto - Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

Limon kabuğu acımsı tadından dolayı çok fazla sevilip tüketilmese de, limonun içerdiği yararlı bedin maddelerinin hemen hemen yarısı limon kabuğunda bulunmaktadır. Limon kabuğunu çöpe atıp limon suyunu ve meyvesini tüketirken aslında limon kabuğu ile birlikte sağlık için faydalı, hatta eklem ağrılarını ortadan kaldıracak bir çok besin maddesini de çöpe atmış oluyoruz.

#2
Foto - Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

Limon kabuğunda bulunan esans yağları,akan damarlarını rahatlatır ve eklemlerdeki ağrıları önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda iltihap sökücü etkisiyle de önemli bir besin kaynağıdır.

#3
Foto - Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

Limonun kabuğu, akan damarlarını yatıştıran ve anti-iltihap özelliklere sahip zengin özlü yağlarla doludur. Sinir ağrısını yok etmek için mükemmeldir.

#4
Foto - Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

Eklem ağrıları için limon kabuğu ile yapılan en doğal tarifi için malzemeler; Doğal sızma zeytinyağı, 2 adet büyük boy organik limon, Kapaklı küçük bir kavanoz, Temiz bir sargı bezi,

#5
Foto - Eklem ağrılarından kurtaran en doğal tarif: Limon kabuğu ile bir kaç defa daha yapıldı, sonucu şoke etti!

HAZIRLANIŞI- Limonun kabuklarını soyup kavanoza alalım ve kabukların üzerini tamamen örtecek şekilde zeytinyağı ekleyelim. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp bu karışımı 2 hafta bekletelim. 2 haftanın sonunda bu karışımı sargı bezine döküp ağrı çektiğiniz bölgenin üzerine yerleştirin. Bu uygulamadan maksimum verim almak için gece uygulamanız önerilir. Limon kabuklarını kavanozun içine koyun ve kabukları tamamen kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin.. Kavanozu sıkıca kapatın ve karışımı iki hafta bekletin.

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