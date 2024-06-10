Ek gümrük vergisi sonrası Çinli otomobil devi Chery'den Türkiye kararı! 'Bunu yapacağız' diyerek duyurdular

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, "“Çin otomotiv endüstrisinin son yıllarda hem teknoloji hem de kalite anlamında batılı markaların önüne geçmesi, daha üstün araçları daha rekabetçi fiyatlara piyasaya sunmasıyla dünya otomotiv camiası hareketli günler geçiriyor. Batılı otomotiv devleri, bir yandan rekabet ederken diğer yandan Çinliler ile ortaklıklar yapmaya çalışıyorlar. Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini P’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti. 2021 senesinde MG’yi ülkemize getirirken uzun bir maraton koşacağımızı biliyorduk. Bu sebeple, uzun vadeli stratejiye sahip güçlü bir marka olarak MG markasını tercih etmiştik. Bugün, Çin’de üretimi bulunan markalar arasında Avrupa’da lider ve 100 yıllık geçmişe sahip MG’nin ülkemizde de beğenildiğini kendine iyi bir yer edindiğini görüyoruz. MG Yönetimi, Avrupa’daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa’da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı.