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Türkiye
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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

2023-08-16 23:24:25
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Bolu’da D-100 karayolunda ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap ters yöne dalarak takla attı.

#1
Foto - Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Kaza, D-100 karayolunda Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara istikametinde seyreden E.D. yönetimindeki pikap, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

#2
Foto - Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Direksiyon hakimiyeti kaybolan pikap refüje daldı, ağaç ve demir tellere çarptı. Karşı istikamete savrulan araç, D-100 karayolunda ters döndü. Kazada sürücü E.D. ve M.B.Z. yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

Sağlık ekiplerince olay yerinde yaralıların kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerince sürücü E.D.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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