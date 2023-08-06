2023-08-06 11:36:37 Ege Denizi’nin tarihi adası
Tarihi ve kültürüyle dikkat çeken Sakız Adası’nda günlük hayat objektiflere yansıdı...
Tarihi ve kültürüyle dikkat çeken Sakız Adası’nda günlük hayat objektiflere yansıdı...
Ege Denizi'nde yer alan ve Yunanistan'ın beşinci büyük adası olan Sakız Adası, turistlerin ilgisini çekiyor.
Ada, bir çok kişinin geçim kaynağı olan sakız ağaçları ve farklı mimarideki köyleriyle öne çıkıyor.
Ada merkezinde bulunan yel değirmenleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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