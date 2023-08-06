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Dünya
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Ege Denizi’nin tarihi adası

2023-08-06 11:36:37
Ege Denizi’nin tarihi adası

Tarihi ve kültürüyle dikkat çeken Sakız Adası’nda günlük hayat objektiflere yansıdı...

#1
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

Ege Denizi'nde yer alan ve Yunanistan'ın beşinci büyük adası olan Sakız Adası, turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

Ada, bir çok kişinin geçim kaynağı olan sakız ağaçları ve farklı mimarideki köyleriyle öne çıkıyor.

#3
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

Ada merkezinde bulunan yel değirmenleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

#5
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

#6
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

#7
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

#8
Foto - Ege Denizi’nin tarihi adası

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