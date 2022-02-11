Efsanesi tamamen çöktü! İşte yumurta yemek için 5 neden…

Genel olarak hayvansal yağlar, esas olarak yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle sağlığa zararlı olarak görülür ve diyette sınırlanırılması tavsiye edilir. Doymuş yağlar çeşitli kalp ve damar hastalıklarının ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların gelişimi ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğundan, gıda sektöründe yıllardır 1 numaralı halk düşmanı olmuştur. Ancak, doymuş yağın kendi başına zararlı olmadığını, daha çok onu içeren gıdaya bağlı olduğunu gösteren kanıtlar var. Bu, süt veya yumurta gibi yiyeceklerin sağlıksız yiyecekler olarak sınıflandırılmadığı anlamına gelir. Ek olarak yumurtanın besin bileşimini incelendiğinde aynı zamanda yüksek miktarda doymamış yağ içerdiği, oranlarının doymuş yağlardan bile daha yüksek olduğu, tekli doymamış yağların diğerlerinden daha fazla öne çıktığı görülüyor.