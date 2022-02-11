Efsanesi tamamen çöktü! İşte yumurta yemek için 5 neden…

Yumurta proteini vücudunuzun bundan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak 9 temel amino asidi de içerir. Buna ek olarak, tek bir yumurta 6 ila 7 gram protein içerir, bu nedenle günde 1 veya 2 tane yumurta tüketmek protein alımını artırmanıza yardımcı olur. Kolesterolü Yükseltmez, Düşürür Yumurtanın sadece kötü kolesterolü (LDL) artırmadığı değil, aynı zamanda oleik asit gibi doymamış ve tekli doymamış yağ asitleri sayesinde iyi kolesterolü (HDL) artırmaya da yardımcı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca demir, fosfor, potasyum, magnezyum, B12 vitamini, B1 vitamini ve B2 vitamini gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra A, D ve E vitaminlerini de yüksek miktarda içerir.