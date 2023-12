Beyaz perdedeki ilk çıkışını Hollywood'a taşındıktan sonra 1956'da Anthony Quienn'in oynadığı Man from Del Rio'da yaptı. Daha sonra oyunculuk dersleri aldı. Cankurtaran olarak çalıştı. 50'li ve 60'lı yıllarda çok sayıda TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Bunların arasında "Dr. Christan", "The Rough Riders", "Sea Hunt", "Tombstone Territory", "Lock Up", "Bat Masterson", "Lawman", "87th Precinct" sayılabilir. Ayrıca "The Bonnie Parker Story", "Paratroop Command", "The Legend of Tom Dooley" ve "The Cat Burglar" filmlerinde rol aldı.