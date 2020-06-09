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Hayat-Aktüel
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Ediz Hun kimdir, nerelidir? Ediz Hun kaç yaşında? Ediz Hun hayatı biyografisi

2020-06-09 11:20:13
Ediz Hun kimdir, nerelidir? Ediz Hun kaç yaşında? Ediz Hun hayatı biyografisi

İzmır'de gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin danışma kurulu belli oldu. Festivalin danışma kurulunda Ediz Hun da var. Ediz Hun Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’in babası Ertuğrul Bey’i canlandıracağı söyleniyor. Peki Ediz Hun kimdir, nerelidir? Ediz Hun kaç yaşında?

#1
Foto - Ediz Hun, 1940 yılında İstanbul Cihangir'de Adnan – Neşvet çiftinin tek çocukları olarak Alman Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Ediz Hun, 1940 yılında İstanbul Cihangir'de Adnan – Neşvet çiftinin tek çocukları olarak Alman Hastanesi'nde dünyaya geldi.

#2
Foto - Çerkez olan babası makine mühendisi, rumeli (Macaristan) göçmeni olan annesi ise felsefe öğretmeniydi.

Çerkez olan babası makine mühendisi, rumeli (Macaristan) göçmeni olan annesi ise felsefe öğretmeniydi.

#3
Foto - İstanbul'da Avusturya Lisesi orta okulunu bitirdi ve Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dört sene Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'ne Diş hekimliği tahsiline devam etti.

İstanbul'da Avusturya Lisesi orta okulunu bitirdi ve Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dört sene Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'ne Diş hekimliği tahsiline devam etti.

#4
Foto - Son sınıftayken yaz tatili için ailesinin yanına İstanbul'a geldiğinde 1963 yılında Ses derginin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

Son sınıftayken yaz tatili için ailesinin yanına İstanbul'a geldiğinde 1963 yılında Ses derginin açtığı yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

#5
Foto - Aynı yıl Nevzat Pesen'in yönetiminde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolünü oynadığı

Aynı yıl Nevzat Pesen'in yönetiminde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolünü oynadığı "Genç Kızlar" adlı filmle sinemaya başladı.

#6
Foto - 3 Ocak 1973'te THY hostesi Berna Hanım'la evlendi. 1974'te kızı Bengü dünyaya geldi.

3 Ocak 1973'te THY hostesi Berna Hanım'la evlendi. 1974'te kızı Bengü dünyaya geldi.

#7
Foto - Türk sineması krize girince 1976'da ailece Norveç'e gitti. Oslo ve Trondheim üniversitelerinde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinde eğitim aldı.

Türk sineması krize girince 1976'da ailece Norveç'e gitti. Oslo ve Trondheim üniversitelerinde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinde eğitim aldı.

#8
Foto - 1981'de Türkiye'ye geri döndü ve matbaa kurarak ticaret hayatına atıldı. Türk sinemasının ve özellikle de yeşilçamın akla gelen aktörlerindendir.

1981'de Türkiye'ye geri döndü ve matbaa kurarak ticaret hayatına atıldı. Türk sinemasının ve özellikle de yeşilçamın akla gelen aktörlerindendir.

#9
Foto - 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. 1991-93 yıllara arasında Çevre Bakanlığı Bakanlık Baş Danışmanı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlendi.

1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. 1991-93 yıllara arasında Çevre Bakanlığı Bakanlık Baş Danışmanı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlendi.

#10
Foto - Ediz Hun’un oynadığı filmler : Asla Unutma, 2005 Paydos, 2004 Yadigar, 2004 Azize, 2004 Şöhret Sandalı, 2001 Unutmadım, 1997 İlk Aşk, 1997 Gökkuşağı, 1995 Acımak, 1985 Aman Karım Duymasın, 1976 Garip Kuş, 1974 Yüz Liraya Evlenilmez, 1974 Gariban, 1974 Ağlıyorum, 1973 Aşkımla Oynama, 1973 Şüphe, 1973 Güllü Geliyor Güllü, 1973 Karateci Kız, 1973 Soyguncular, 1973 Gülüzar, 1972 Zehra, 1972 Çile, 1972 Tanrı Misafiri, 1972

Ediz Hun’un oynadığı filmler : Asla Unutma, 2005 Paydos, 2004 Yadigar, 2004 Azize, 2004 Şöhret Sandalı, 2001 Unutmadım, 1997 İlk Aşk, 1997 Gökkuşağı, 1995 Acımak, 1985 Aman Karım Duymasın, 1976 Garip Kuş, 1974 Yüz Liraya Evlenilmez, 1974 Gariban, 1974 Ağlıyorum, 1973 Aşkımla Oynama, 1973 Şüphe, 1973 Güllü Geliyor Güllü, 1973 Karateci Kız, 1973 Soyguncular, 1973 Gülüzar, 1972 Zehra, 1972 Çile, 1972 Tanrı Misafiri, 1972

#11
Foto - Sezercik Aslan Parçası, 1972 Asi Kalpler, 1972 Ayrılık, 1972 Yumurcağın Tatlı Rüyaları, 1971 Yarın Ağlayacağım, 1971 Ayşecik Bahar Çiçeği, 1971 Hayatım Senindir, 1971 Güllü, 1971 Mavi Eşarp, 1971 Gönül Hırsızı, 1971 Bütün Anneler Melektir, 1971 Seni Sevmek Kaderim, 1971 Fadime Cambazhane Gülü, 1971 Yağmur, 1971 Bir Genç Kızın Romanı, 1971 Tatlı Meleğim, 1970 Kezban Roma'da, 1970 Ankara Ekspresi, 1970 Kalbimin Efendisi, 1970 Kader Bağlayınca, 1970 Yaban Gülü, 1970 Söz Müdafanın, 1970 Yuvasız Kuşlar, 1970 Ateşli Çingene, 1969 Sonbahar Rüzgarları, 1969 Uykusuz Geceler, 1969 Yaralı Kalp, 1969 Gülnaz Sultan, 1969 Kahraman Delikanlı, 1969 Kanlı Aşk, 1969 Öldüren Aşk, 1969 Ölmüş Bir Kadının Mektupları, 1969 Son Mektup, 1969 Sen Bir Meleksin, 1969 Ömrümün Tek Gecesi, 1968 Hicran Gecesi, 1968 Aşkım Günahımdır, 1968 Gönüllü Kahramanlar,1968 Sabah Yıldızı, 1968 Ana Hakkı Ödenmez, 1968 Kadın Asla Unutmaz, 1968 Gözyaşlarım, 1968 Yuvana Dön Baba, 1968 Gül ve Şeker, 1968 Samanyolu, 1967 Ayrılsak da Beraberiz, 1967 Kelepçeli Melek, 1967 Sinekli Bakkal, 1967 Bir Soförun Gizli Defteri, 1967 Yaprak Dökümü, 1967 Kaderim Ağlamak Mı, 1967 Nemli Dudaklar, 1967 Sevda, 1967 İlk Aşkım, 1967 Yarın Çok Geç Olacak, 1967 Sözde Kızlar, 1967 Ömrümce Ağladım, 1967 Beş Fındıkçı Gelin, 1966 Çamaşırcı Güzeli, 1966 Eli Maşalı, 1966 Erkek Severse, 1966 Affet Sevgilim, 1966 Allahaısmarladık, 1966 Severek Döğüşenler, 1966 İhtiras Kurbanları, 1966 Bar Kızı, 1966 Kucaktan Kucağa, 1966 Altın Küpeler, 1966 Elveda Sevgilim, 1965 Sevgili Öğretmenim, 1965 Son Kuşlar, 1965 Üç Kardeşe Bir Gelin, 1965 Vahşi Gelin, 1965 Seven Kadın Unutmaz, 1965 Bir Gönül Oyunu, 1965 Tehlikeli Adımlar, 1965 Hıçkırık, 1965 Beş Şeker Kız, 1964 Gençlik Rüzgarı, 1964 Öksüz Kız, 1964 Bir İçim Su, 1964 Ahtapotun Kolları, 1964 Affetmeyen Kadın, 1964 Gecelerin Kadını, 1964 Mualla, 1964 Genç Kızlar, 1963

Sezercik Aslan Parçası, 1972 Asi Kalpler, 1972 Ayrılık, 1972 Yumurcağın Tatlı Rüyaları, 1971 Yarın Ağlayacağım, 1971 Ayşecik Bahar Çiçeği, 1971 Hayatım Senindir, 1971 Güllü, 1971 Mavi Eşarp, 1971 Gönül Hırsızı, 1971 Bütün Anneler Melektir, 1971 Seni Sevmek Kaderim, 1971 Fadime Cambazhane Gülü, 1971 Yağmur, 1971 Bir Genç Kızın Romanı, 1971 Tatlı Meleğim, 1970 Kezban Roma'da, 1970 Ankara Ekspresi, 1970 Kalbimin Efendisi, 1970 Kader Bağlayınca, 1970 Yaban Gülü, 1970 Söz Müdafanın, 1970 Yuvasız Kuşlar, 1970 Ateşli Çingene, 1969 Sonbahar Rüzgarları, 1969 Uykusuz Geceler, 1969 Yaralı Kalp, 1969 Gülnaz Sultan, 1969 Kahraman Delikanlı, 1969 Kanlı Aşk, 1969 Öldüren Aşk, 1969 Ölmüş Bir Kadının Mektupları, 1969 Son Mektup, 1969 Sen Bir Meleksin, 1969 Ömrümün Tek Gecesi, 1968 Hicran Gecesi, 1968 Aşkım Günahımdır, 1968 Gönüllü Kahramanlar,1968 Sabah Yıldızı, 1968 Ana Hakkı Ödenmez, 1968 Kadın Asla Unutmaz, 1968 Gözyaşlarım, 1968 Yuvana Dön Baba, 1968 Gül ve Şeker, 1968 Samanyolu, 1967 Ayrılsak da Beraberiz, 1967 Kelepçeli Melek, 1967 Sinekli Bakkal, 1967 Bir Soförun Gizli Defteri, 1967 Yaprak Dökümü, 1967 Kaderim Ağlamak Mı, 1967 Nemli Dudaklar, 1967 Sevda, 1967 İlk Aşkım, 1967 Yarın Çok Geç Olacak, 1967 Sözde Kızlar, 1967 Ömrümce Ağladım, 1967 Beş Fındıkçı Gelin, 1966 Çamaşırcı Güzeli, 1966 Eli Maşalı, 1966 Erkek Severse, 1966 Affet Sevgilim, 1966 Allahaısmarladık, 1966 Severek Döğüşenler, 1966 İhtiras Kurbanları, 1966 Bar Kızı, 1966 Kucaktan Kucağa, 1966 Altın Küpeler, 1966 Elveda Sevgilim, 1965 Sevgili Öğretmenim, 1965 Son Kuşlar, 1965 Üç Kardeşe Bir Gelin, 1965 Vahşi Gelin, 1965 Seven Kadın Unutmaz, 1965 Bir Gönül Oyunu, 1965 Tehlikeli Adımlar, 1965 Hıçkırık, 1965 Beş Şeker Kız, 1964 Gençlik Rüzgarı, 1964 Öksüz Kız, 1964 Bir İçim Su, 1964 Ahtapotun Kolları, 1964 Affetmeyen Kadın, 1964 Gecelerin Kadını, 1964 Mualla, 1964 Genç Kızlar, 1963

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