Ediz Hun kimdir, nerelidir? Ediz Hun kaç yaşında? Ediz Hun hayatı biyografisi

Sezercik Aslan Parçası, 1972 Asi Kalpler, 1972 Ayrılık, 1972 Yumurcağın Tatlı Rüyaları, 1971 Yarın Ağlayacağım, 1971 Ayşecik Bahar Çiçeği, 1971 Hayatım Senindir, 1971 Güllü, 1971 Mavi Eşarp, 1971 Gönül Hırsızı, 1971 Bütün Anneler Melektir, 1971 Seni Sevmek Kaderim, 1971 Fadime Cambazhane Gülü, 1971 Yağmur, 1971 Bir Genç Kızın Romanı, 1971 Tatlı Meleğim, 1970 Kezban Roma'da, 1970 Ankara Ekspresi, 1970 Kalbimin Efendisi, 1970 Kader Bağlayınca, 1970 Yaban Gülü, 1970 Söz Müdafanın, 1970 Yuvasız Kuşlar, 1970 Ateşli Çingene, 1969 Sonbahar Rüzgarları, 1969 Uykusuz Geceler, 1969 Yaralı Kalp, 1969 Gülnaz Sultan, 1969 Kahraman Delikanlı, 1969 Kanlı Aşk, 1969 Öldüren Aşk, 1969 Ölmüş Bir Kadının Mektupları, 1969 Son Mektup, 1969 Sen Bir Meleksin, 1969 Ömrümün Tek Gecesi, 1968 Hicran Gecesi, 1968 Aşkım Günahımdır, 1968 Gönüllü Kahramanlar,1968 Sabah Yıldızı, 1968 Ana Hakkı Ödenmez, 1968 Kadın Asla Unutmaz, 1968 Gözyaşlarım, 1968 Yuvana Dön Baba, 1968 Gül ve Şeker, 1968 Samanyolu, 1967 Ayrılsak da Beraberiz, 1967 Kelepçeli Melek, 1967 Sinekli Bakkal, 1967 Bir Soförun Gizli Defteri, 1967 Yaprak Dökümü, 1967 Kaderim Ağlamak Mı, 1967 Nemli Dudaklar, 1967 Sevda, 1967 İlk Aşkım, 1967 Yarın Çok Geç Olacak, 1967 Sözde Kızlar, 1967 Ömrümce Ağladım, 1967 Beş Fındıkçı Gelin, 1966 Çamaşırcı Güzeli, 1966 Eli Maşalı, 1966 Erkek Severse, 1966 Affet Sevgilim, 1966 Allahaısmarladık, 1966 Severek Döğüşenler, 1966 İhtiras Kurbanları, 1966 Bar Kızı, 1966 Kucaktan Kucağa, 1966 Altın Küpeler, 1966 Elveda Sevgilim, 1965 Sevgili Öğretmenim, 1965 Son Kuşlar, 1965 Üç Kardeşe Bir Gelin, 1965 Vahşi Gelin, 1965 Seven Kadın Unutmaz, 1965 Bir Gönül Oyunu, 1965 Tehlikeli Adımlar, 1965 Hıçkırık, 1965 Beş Şeker Kız, 1964 Gençlik Rüzgarı, 1964 Öksüz Kız, 1964 Bir İçim Su, 1964 Ahtapotun Kolları, 1964 Affetmeyen Kadın, 1964 Gecelerin Kadını, 1964 Mualla, 1964 Genç Kızlar, 1963