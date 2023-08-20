Edirne Belediyesi, kentin en önemli noktalarını satışa çıkardı! 'Tam bu dönemde olması manidar

‘SEÇİME AZ BİR SÜRE KALA YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ’ İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise tüm Edirneliler gibi kendilerinin de bu satışların nedenini merak ettiklerini söyledi. Akalın, "Seçime burada 6-7 ay kalmış, tam bu dönemde bu satışların olması manidar. Dolayısıyla tüm Edirne halkı gibi ben de bunu merak ediyorum. Büyük ihtimalle bunun muhatapları Edirne Belediyesi cevabını verecektir diye düşünüyorum. Ama tabi İYİ Parti olarak bize sorarsanız, biz başından beri kamu mallarının, özellikle belediyede satılmasına karşı olduk. Belediye meclis üyelerimiz de daha önce gündeme geldiğinde, bu konuda karşı oy kullandılar. Dolayısıyla bana sorarsanız satışlar konusunda, biz bu satışların bu dönemde, seçime az süre kala yapılmasını doğru bulmuyoruz ve karşıyız" dedi. 'HALKA SORULMALI' Satılan yerlerin büyük ve değerli alanlar olduğuna dikkat çeken Akalın, "Bunlar Edirne halkının, dolayısıyla bunları satarken de Edirne halkına da sormak lazım. Halkımız ne düşünüyor bu konuda? Dolayısıyla hem şahsi olarak hem de parti olarak da bu satışı doğru bulmuyorum. Ben şuna inanıyorum, belli dönemler görevler yapılmalı, ondan sonra o dönem sona erdiğinde, bunu bir sonraki kişilere bırakılmalı. Uzun süre 2 sefer, 3 sefer görevlerin yapılması, körlük yaratıyor, bazı şeyleri göremiyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir sınırının olması gerektiğini düşünüyorum. Herhalde Edirne'de de bu değişimin zamanı geldi diye düşünüyorum. O yüzden seçimler de yakın, önümüzdeki seçimlerde bir değişim olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. 'ESNAF İÇİN SIKINTI OLUR' Satışı yapılacak pazar yerinde esnaflık yapan Samet Yağcı, "Bence pazar yerinin satılması sıkıntı. Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz hem esnaftan hem de yerinden memnun. Taşınacak diye bir söylenti var ve esnaf da şu anda ortada kaldı. Burada para kazanan yüzlerce esnaf var. Gelen misafirlerimizi hoş tutuyoruz, onlar da bizden memnun, fiyatlarımız da uygun. Başka yere taşındığımızda bir dönemden geçeceğiz, bu esnaf için çok zor bir süreç olacak. Pazar başka yere giderse gerçekten büyük bir sıkıntı olacak esnaf için" ifadelerini kullandı. Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Salim Şevket de pazar yerinin değişmesini doğru bulmadığını belirtti. Şevket, "Pazarın taşınması yanlış. Bizim için çok uygun burası. Bulgaristan'dan geldikten sonra yolumuzun hemen üstünde burası. Hem otoparkı var, bizim için çok uygun burası. Başka yere taşınırsa yine gideriz ama alışana kadar baya zaman geçer. Bizim için daha iyi burası" dedi. ‘DAHA SONRA CEVAP VERECEĞİM’ Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin taşınmazlarının satışına ilişkin gelen tepkilere daha sonra düzenleyeceği basın toplantısında cevap vereceğini söyledi.