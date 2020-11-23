2020-11-23 14:46:44 EDHO'da ortalık karışıyor!
ATV'nin sevilerek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 173'üncü bölümünde ortalık karışıyor.
ATV'nin sevilerek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 173'üncü bölümünde ortalık karışıyor.
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder.
Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır.
Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır.
Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar.
EDHO'nun yeni bölümü merakla bekleniyor.
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