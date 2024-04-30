Ecdadın emaneti Ayasofya için skandal ifadeler kullanan İlber Ortaylı’nın resmen feleği şaşacak! Şimdi belki biraz da olsa utanırsın

Ayasofya'nın mânâsını Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in o müthiş hitabetinden tekrar hatırlayalım: "İstanbul'daki Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye, bunlara karşılık da Roma'daki Sen Piyer, Paris'teki Notrdam, bizde ve onlarda daha niceleri, madde ve hattâ gayelerine bağlı mana kıymeti olarak, Ayasofya'nın eşik taşına bile denk olamaz. Zira bunlardan her biri, kendi gayesinin tabiî şartları içinde, tek taraflı olarak yükseltilmiş bir eserler... Ayasofya ise bunların yanında bir kümes bile olsa, öyle bir nasibin sahibi ki; ne madde ne de tek taraflı mana ölçüsüyle ona varmak kabil değildir... Ayasofya, (yavaş yavaş okuyacağım bu cümleyi, hece hece...) Ayasofya, bir mânânın zıt mânâya taarruz ve onu zebun edişinin, bütün dünyada eşi olmayan âbidesidir... Öbürleri belli başlı ruh içinde birer mekân da, Ayasofya mekân içinde ruh; zıt mekânda galip ruh... Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi, tarihi şartları bakımından tektir.