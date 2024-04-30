2024-04-30 03:15:00 Ecdadın emaneti Ayasofya için skandal ifadeler kullanan İlber Ortaylı’nın resmen feleği şaşacak! Şimdi belki biraz da olsa utanırsın
Ayasofya'nın cami olmasından rahatsızlık duyduğu her halinden belli olan tarihçi İlber Ortaylı, "Buraya adam girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada namaz kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı" herzelerini yumurtlamıştı. Ortaylı’nın skandal çıkışına bir tepki de Star yazarı Yakup Köse’den geldi. “Görüyor musunuz Ortaylı bizleri düşünüyor, ne kadar da ince ruhlu! ‘Ayasofya'da ruhunuz kararmasın, gidin Sultanahmet Camii'ne’ diyor. Siz rahat olun Sayın Ortaylı, Müslümanlar olarak bizim Ayasofya'da ruhumuz nurlanıyor. Bu sebepten namaz kılmak için Ayasofya'ya akın ediyoruz. Ve biliyoruz bu manzara karşısında kararan ruhların kimlere ait olduğunu!” diyerek Ortaylı’yı rezil kepaze eden Köse, şunları kaydetti: