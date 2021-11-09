Ebe 2021 atama taban puanları! Ebelik atanma puanı kaç?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." şeklinde konuştu. Bu müjde sonrası, sağlık personelleri atama takvimi ve branş dağılımına ilişkin detayları araştırıyor. Atanma hayali kuran hemşire, ebe ve sağlık mezunları "Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olur?" sorularına yanıt arıyor. 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin atama kontenjanları ile atama puanları henüz açıklanmadı. Tercihini yap internet sitesinde yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı 2020 ebelik atama taban puanları şu şekilde gerçekleşti.