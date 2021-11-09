2021-11-09 10:57:56 Ebe 2021 atama taban puanları! Ebelik atanma puanı kaç?
2021 ebelik kadroları KPSS puanları merak ediliyor. Sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce sağlık personeli 2021 sağlık atamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen sağlık personeline müjdeli haber geldi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Peki ebelik atama puanı kaç? Ebelik ataması kaç puanla yapılıyor?