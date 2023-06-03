Ebabil kuşu 2 yıl sonra aynı yerde

Erol Kayapınar, "Bulduğumuz bu ebabil kuşu az bulunan türlerden ve bizim işyerimize ikinci kez geliyor. Sabah saatlerinde temizlik yaptığımız sırada arka bahçemize geldi. Yaralı mı acaba diye baktık ancak bir şey göremedik. Az sevdikten sonra doğaya bıraktık" dedi.