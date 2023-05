E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Türk e-spor takımı, League of Legends Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 13 Avrupa ülkesinden 28 takımın katılımı ile düzenlenen, dünyanın en çok izlenen ve en popüler oyunlarından olan League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası finallerinde ülkemizi Türkiye Şampiyonu olarak temsil eden Denizbank İstanbul Wildcats, önemli bir başarıya imza attı. Nefes kesen seriden sonra rakibi Almanya Şampiyonu Unicorns of Love’ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen İstanbul Wildcats, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu göğüsledi.