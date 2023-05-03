E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Paylaşılan bilgilere göre, 2006 yılında Türkiye’de kurulan ilk profesyonel espor kulübü olan ve bünyesinde 39 farklı oyun dahilinde 45 takım ile 512 profesyonel oyuncu ve 65 idari kadro barındıran İstanbul Wildcats, yer aldığı oyunlar ve bünyesinde yer alan esporcu sayıları itibarı ile aynı zamanda dünyanın en büyük espor kulüplerinden biri olma özelliğine sahip. League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası Finalleri izlenme istatistikleri ise 3 milyonun üzerinde saat izleyiciler tarafından yayın izlemeye harcanan zaman ve ortalama 100 bin kişi üzeri tekil canlı izleme maç başı olarak gerçekleşti.