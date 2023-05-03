  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

2023-05-03 11:55:57
E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Türk e-spor takımı, League of Legends Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 13 Avrupa ülkesinden 28 takımın katılımı ile düzenlenen, dünyanın en çok izlenen ve en popüler oyunlarından olan League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası finallerinde ülkemizi Türkiye Şampiyonu olarak temsil eden Denizbank İstanbul Wildcats, önemli bir başarıya imza attı. Nefes kesen seriden sonra rakibi Almanya Şampiyonu Unicorns of Love’ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen İstanbul Wildcats, Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu göğüsledi.

#1
Foto - E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Önceki akşam düzenlenen büyük finalde League of Legends tarihinde ilk kez bir Türk takımı, İstanbul Wildcats, EMEA Masters 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda League of Legends oyununda, globalde en yüksek seviyeye ulaşan ilk ve tek Türk takımı oldu. Ön elemelere katılmayan Türk takımı, grubundan 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider çıkarak yarı final, çeyrek final ve final oynama başarısını elde eden tarihteki ilk Türk takımı da oldu.

#2
Foto - E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Türkiye’nin 3 takım ile temsil edildiği Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası’nda diğer temsilcilerimizden Papara Super Massive Espor ön elemelerde elenerek turnuvaya veda ederken, Fut Espor ise grup aşamalarında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak gruptan çıkamadı.

#3
Foto - E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Dünya ve Türkiye e-spor otoriteleri tarafından sunulan ‘Kupa Canavarı’ lakabını taşıyan Türk takımı Hyeonu Chung (DESTROY), Taha Yurdagüven (ELRAMİR), Emre Akça (KÖFTE), Min Jeong Yoon (BAO) ve Furkan Çiçek’den (PARUS) oluşuyor. Takım, 2020 yılında 54 şampiyonluk ve kupa kazanmıştı. 2021 yılında 122, 2022 yılında ise 168 şampiyonluk ve kupa ile başarısını tırmandıran Türk takımı, global bazda kırılması çok zor rekora da imza attı.

#4
Foto - E-spor’da Türk takımından tarihi başarı

Paylaşılan bilgilere göre, 2006 yılında Türkiye’de kurulan ilk profesyonel espor kulübü olan ve bünyesinde 39 farklı oyun dahilinde 45 takım ile 512 profesyonel oyuncu ve 65 idari kadro barındıran İstanbul Wildcats, yer aldığı oyunlar ve bünyesinde yer alan esporcu sayıları itibarı ile aynı zamanda dünyanın en büyük espor kulüplerinden biri olma özelliğine sahip. League of Legends oyunu EMEA Masters Spring 2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonası Finalleri izlenme istatistikleri ise 3 milyonun üzerinde saat izleyiciler tarafından yayın izlemeye harcanan zaman ve ortalama 100 bin kişi üzeri tekil canlı izleme maç başı olarak gerçekleşti.

Almanlardan devrim! Araç sahipleri dikkat: Alman devi yaptı herkes şaşkına döndü! İşte Alman NSU Ro 80
Otomotiv

Almanlardan devrim! Araç sahipleri dikkat: Alman devi yaptı herkes şaşkına döndü! İşte Alman NSU Ro 80

Audi’nin Eylül 1967’de tanıttığı NSU Ro 80 sahip olduğu yenilikçi teknolojileriyle herkes tarafından çok beğenildi. Dünya ve ülke çapında se..
Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!
Siyaset

Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Özlem Zengin, Millet İttifakı üyelerinin HDP/PKK ile ittifakı orta yerde dururken, LGBT sapkınlığına il..
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a bir şok daha!
Gündem

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a bir şok daha!

Seçimlere sayılı günler kala, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için gittiği ..
Muharrem İnce'den çok sert terör mesajı! 'Kökünü kazıyacağım'
Siyaset

Muharrem İnce'den çok sert terör mesajı! 'Kökünü kazıyacağım'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bu ülkede ne kadar terörist varsa hepsinin kökünü kazıyacağım" dedi...
KAAN'ı karalamak isterken rezil oldular
Gündem

KAAN'ı karalamak isterken rezil oldular

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak KAAN Ankara'da düzenlenen törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KAAN'a bindiği an..
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den çok sert tepki! Kılıçdaroğlu Müslüman değil
Gündem

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den çok sert tepki! Kılıçdaroğlu Müslüman değil

Bir TV kanalında canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23