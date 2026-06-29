e-Rapor doğrulama süreci yeniden: Pandemi uygulaması geri döndü
Sağlık Bakanlığı'nın e-Rapor doğrulama sürecini tekrar devreye almasının ardından harekete geçen BELBİM, sistemi doğrulanamayan 200 binin üzerinde engelli vatandaşı SMS ile uyararak ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için güncel rapor numaralarını talep etti. Pandemi döneminde askıya alınan e-Rapor doğrulama uygulamasının yeniden başlamasıyla birlikte, engelli İstanbulkart kullanıcılarının ücretsiz ulaşım haklarının kesintisiz devam etmesi için rapor bilgilerini 30 Haziran'a kadar güncellemesi gerekiyor.