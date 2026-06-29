Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Çankaya ilçesinde ise Yıldızevler Mahallesi'ndeki Kişinev ve Jose Marti caddeleri ile 720 ve 721'inci sokaklar, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Tahran, Arjantin, İran, Polonya, Güniz ve diğer bağlantı caddeleri, Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümleri, Kızılırmak Mahallesi'ndeki Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443 ve 1452'nci sokaklar, Oğuzlar Mahallesi'ndeki 1377, 1380 ve 1381'inci sokaklar, Söğütözü Mahallesi'ndeki 2168, 2169 ve 2170'nci sokaklar ile Üniversiteler Mahallesi'nde ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki tüm yollar geçici olarak kapatılabilecek. Bunun yanı sıra Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümleri, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimleri, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi gibi ana arterler de yalnızca lider konvoylarının geçişi sırasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda da araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar çekilecek.