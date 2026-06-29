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Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

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Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da alarm verildi. Memurlar izne çıkarılırken polis ekipleri sahaya inip çalışmalara başladı. Kentte kapatılan noktalar belli oldu.

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Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, başkentte geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlandı. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev alacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarındaki denetimler artırıldı.

#2
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Zirve süresince Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Beştepe ile liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve bu bölgelere ulaşımı sağlayan yollar araç trafiğine kapalı olacak. Lider konvoylarının geçiş yapacağı güzergahlarda ise belirli saatlerde geçici trafik kısıtlamaları uygulanacak.

#3
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Toplu ulaşımda da zirveye özel düzenlemeler yapıldı. Metro seferleri normal şekilde devam edecek ancak Söğütözü Metro İstasyonu zirve boyunca yolcu alımına kapalı olacak.

#4
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Ankaray hattında ise Bahçelievler İstasyonu geçici olarak hizmet vermeyecek. Alınan önlemlerin, zirvenin tamamlanmasının ve liderlerin Türkiye'den ayrılmasının ardından kaldırılması planlanıyor.

#5
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Güvenlik tedbirleri kapsamında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları, kritik hizmetlerde görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

#6
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Ankara Valiliği, zirve süresince kapalı olacak yolları da duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kısmı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü tamamen araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Liderlerin konaklayacağı bölgelerde ise 6 Temmuz saat 07.00'den 8 Temmuz saat 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapalı olacak.

#7
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Yenimahalle ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 350 ve 286'ncı sokakların tamamı, Çamlıca Mahallesi'ndeki 147 ve 145'inci sokaklar ile Selçuk Ecza Deposu'nun Anadolu Bulvarı'na bakan giriş yolu, Macun Mahallesi'ndeki 171, 172 ve 173'üncü caddeler, Beştepe Mahallesi'ndeki Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1, 3, 4 ve 5'inci sokaklar ile Nergiz Sokak araç trafiğine kapalı olacak.

#8
Foto - Dünyanın gözü o ilimizde! Resmen alarm verildi, memurlar izne çıkarıldı, polislere sahaya inin emri gitti

Çankaya ilçesinde ise Yıldızevler Mahallesi'ndeki Kişinev ve Jose Marti caddeleri ile 720 ve 721'inci sokaklar, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Tahran, Arjantin, İran, Polonya, Güniz ve diğer bağlantı caddeleri, Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümleri, Kızılırmak Mahallesi'ndeki Ufuk Üniversitesi Caddesi ile 1443 ve 1452'nci sokaklar, Oğuzlar Mahallesi'ndeki 1377, 1380 ve 1381'inci sokaklar, Söğütözü Mahallesi'ndeki 2168, 2169 ve 2170'nci sokaklar ile Üniversiteler Mahallesi'nde ihtiyaç halinde Bilkent Kampüsü içerisindeki tüm yollar geçici olarak kapatılabilecek. Bunun yanı sıra Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümleri, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nın bazı kesimleri, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi gibi ana arterler de yalnızca lider konvoylarının geçişi sırasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda da araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar çekilecek.

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Yorumlar

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