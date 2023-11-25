2023-11-25 18:48:22 Düzce'de tabloluk sonbahar manzaraları
Düzce'nin Gölyaka İlçesinde Güzeldere Tabiat Parkı çevresindeki ormanlık alan, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarına büründü
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Düzce'nin Gölyaka İlçesinde Güzeldere Tabiat Parkı çevresindeki ormanlık alan, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarına büründü
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