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Aktüel
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Düzce'de bir binada yangın çıktı

2024-06-30 09:05:42
Düzce'de bir binada yangın çıktı

Düzce’de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

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Foto - Düzce'de bir binada yangın çıktı

Olay Beyciler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre marketlerin bulunduğu bloğun apartman boşluğunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

#2
Foto - Düzce'de bir binada yangın çıktı

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yoğun duman oluşan binada dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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