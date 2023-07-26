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Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı

2023-07-26 13:27:37
Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı

Düzce'de üretimi yapılan siyah pirinç ile yapılan pilav ve dolma büyük dikkat çekti. Yemeklerin tadına bakan vatandaşlar paket paket siyah pirinç alarak stok yapmaya başladı. Çilimli Belediyesi tarafından üretilen şifa deposu siyah pirinçler vatandaşların beğenisine sunuldu. Çilimli Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Çilimli Kadın Kooperatifi iş birliğinde siyah pirinç ile yapılan dolma ve pilav vatandaşlara tanıtıldı. Siyah pirinci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sunumu yapılan yemeklerin tadına bakanlar ise paket paket siyah pirinç aldı.

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Foto - Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı

Siyah pirinç hakkında bilgiler veren Çilimli Kadın Kooperatifi Başkanı Tuğçe Özbal, "Siyah pirinç tokluk hissi vererek vücutta kilo kaybına sebep oluyor. Aynı zamanda bol tahıl olan bir pirinçtir. Bu da sağlık açısından faydalıdır. Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir. Siyah pirinç ile yaptığımız yiyecekler var. Vatandaşlar tadını beğeniyorlar. Kişilerin damak zevklerine de uygun geliyor. Siyah pirinci daha çok tatlı da kullanıyoruz. Sütlaç güzel oluyor, lezzetli oluyor. Salatası, yaprak sarması, pilavı sebzeli veya etli olarak yapılabiliyor. Tamamen kişilerin damak tadına göre diyebiliriz. Stantta da sarmamız var. İlk defa yiyen kişiler tadını beğeniyor. Hoşlarına gidiyor. Denemek istiyorlar ve bir paket alıyorlar" dedi.

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Foto - Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı

Pirinci almak isteyenler Çilimli Belediyesi ile irtibata geçebileceğini belirten Özbal, "Almak isteyenler Çilimli Belediyesi veya Çilimli Kadın Kooperatifi ile irtibata geçerek, siyah pirinci alabilirler. Kilosu 120 lira. Yarım kiloluk paketler var. Onlardan da alabilirler" şeklinde konuştu.

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Foto - Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı

Şifa deposu siyah pirinci alabilmek için Sakarya’dan Düzce’ye gelen Sabiha Bayraktar, "Siyah pirincin faydalarını biliyorum. Bunun için Sakarya’dan Düzce’ye festivale geldim. Daha önce bu pirinci kullandım. Özellikle almaya geldim. Şeker hastalığına, kabızlığa ve kilo vermeye faydalı bir ürün. Birçok şeye faydası olduğunu biliyorum. Aldım pirincimi gidiyorum" diye konuştu.

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