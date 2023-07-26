2023-07-26 13:27:37 Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı
Düzce'de üretimi yapılan siyah pirinç ile yapılan pilav ve dolma büyük dikkat çekti. Yemeklerin tadına bakan vatandaşlar paket paket siyah pirinç alarak stok yapmaya başladı. Çilimli Belediyesi tarafından üretilen şifa deposu siyah pirinçler vatandaşların beğenisine sunuldu. Çilimli Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Çilimli Kadın Kooperatifi iş birliğinde siyah pirinç ile yapılan dolma ve pilav vatandaşlara tanıtıldı. Siyah pirinci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, sunumu yapılan yemeklerin tadına bakanlar ise paket paket siyah pirinç aldı.