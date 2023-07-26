Duyan paket paket aldı! Vatandaşlar akın edip stoklamaya başladı

Siyah pirinç hakkında bilgiler veren Çilimli Kadın Kooperatifi Başkanı Tuğçe Özbal, "Siyah pirinç tokluk hissi vererek vücutta kilo kaybına sebep oluyor. Aynı zamanda bol tahıl olan bir pirinçtir. Bu da sağlık açısından faydalıdır. Şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir. Siyah pirinç ile yaptığımız yiyecekler var. Vatandaşlar tadını beğeniyorlar. Kişilerin damak zevklerine de uygun geliyor. Siyah pirinci daha çok tatlı da kullanıyoruz. Sütlaç güzel oluyor, lezzetli oluyor. Salatası, yaprak sarması, pilavı sebzeli veya etli olarak yapılabiliyor. Tamamen kişilerin damak tadına göre diyebiliriz. Stantta da sarmamız var. İlk defa yiyen kişiler tadını beğeniyor. Hoşlarına gidiyor. Denemek istiyorlar ve bir paket alıyorlar" dedi.