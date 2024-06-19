2024-06-19 11:41:40 Dut ağacına öyle bir not asıldı ki!
Bursa'da bir çiftçinin dut ağacına yazdığı "Bu ağaçtan dut yemek helal, yememek haram" yazısı dikkatleri üzerine çekti.
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Bursa'da bir çiftçinin dut ağacına yazdığı "Bu ağaçtan dut yemek helal, yememek haram" yazısı dikkatleri üzerine çekti.
Bursa'da çiftçilik yapan bir vatandaş, bahçesinde bulunan dut ağacının altına 'Bu ağaçtan dut yemek helal, yememek haram' yazdı.
İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Osman Sabancı, tarlasında bulunan dut ağaçlarının altına 'Dutlardan yiyenlere helal olsun, yemeyenlere haram olsun' yazısı astı.
Görenler vatandaşlar, dutlardan yiyerek yoluna devam ederken Osman Sabancı, "Dut meyvesi çabuk olduğundan dolayı yere dökülüyor. Ziyan olmaması adına böyle bir çözüm buldum. Bana dua etsinler yeter" diye konuştu.
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