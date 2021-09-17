  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Düşündüğünüz gibi değil! Bilim insanları uyardı... Yemek yerken mutlaka saate bakın

2021-09-17 10:57:34
Düşündüğünüz gibi değil! Bilim insanları uyardı... Yemek yerken mutlaka saate bakın

Özünde iltihaplanma, vücudumuzun doğal tepkilerinin gerekli bir parçasıdır. Vücudumuzda bir yaralanma olduğunda, sorunu bağışıklık sistemimize iletmenin bir yolu olarak iltihabı kullanır. Fakat vücutta yoğun olarak biriken iltihap, sonrasında büyük sağlık sorunlarına karşılaşmanın da en önemli sebeplerinden biri. İltibahın birikmesi ise aslında düşündüğümüzden çok daha basit günlük yaşam rutininde ortaya çıkıyor. Belli seviyelerde iltihaplanmaya ihtiyacımız olsa da, vücudumuzda da çok sağlıksız seviyelerde var olabilir. Birkaç aydan uzun süren kronik inflamasyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılıdır.

#1
Foto - Bu, yaralanma, yaş, vücut kütlesi ve diyet gibi bir dizi şeyden kaynaklanabilir. Enflamasyona neden olabilecek en kötü beslenme alışkanlıklarını öğrenmek için okumaya devam edin ve daha sağlıklı beslenme ipuçlarını takip etmeyi unutmayın.

Bu, yaralanma, yaş, vücut kütlesi ve diyet gibi bir dizi şeyden kaynaklanabilir. Enflamasyona neden olabilecek en kötü beslenme alışkanlıklarını öğrenmek için okumaya devam edin ve daha sağlıklı beslenme ipuçlarını takip etmeyi unutmayın.

#2
Foto - Yüksek miktarda ısı eklendiğinde belirli gıdalarda bulunan Gelişmiş Glikasyon Son Ürünleri (AGE) adı verilen doğal olarak oluşan bileşikler vardır. Örneğin, belirli yağlar, tereyağı, margarin, mayonez ve kırmızı ette yüksek düzeyde AGE bulabilirsiniz.

Yüksek miktarda ısı eklendiğinde belirli gıdalarda bulunan Gelişmiş Glikasyon Son Ürünleri (AGE) adı verilen doğal olarak oluşan bileşikler vardır. Örneğin, belirli yağlar, tereyağı, margarin, mayonez ve kırmızı ette yüksek düzeyde AGE bulabilirsiniz.

#3
Foto - Çok fazla kırmızı et tüketmek vücutta iltihaba neden olmakla ilişkilendirilmiştir ve en yüksek AGE seviyelerine sahip gıda gruplarından biri kırmızı ettir. Bir yiyeceğin AGE seviyeleri,, ızgara ve tavada kızartma gibi şeyler artan AGE seviyeleri ile bağlantılı olarak, pişirme yönteminden de doğrudan etkilenir. Etin, özellikle kırmızı etin bu yöntemlerle pişirilmesi iltihaplı etkilere neden olabilir.

Çok fazla kırmızı et tüketmek vücutta iltihaba neden olmakla ilişkilendirilmiştir ve en yüksek AGE seviyelerine sahip gıda gruplarından biri kırmızı ettir. Bir yiyeceğin AGE seviyeleri,, ızgara ve tavada kızartma gibi şeyler artan AGE seviyeleri ile bağlantılı olarak, pişirme yönteminden de doğrudan etkilenir. Etin, özellikle kırmızı etin bu yöntemlerle pişirilmesi iltihaplı etkilere neden olabilir.

#4
Foto - Bazı insanlar, iltihaplanmanın yediğiniz yiyecek türlerinden daha fazlasından kaynaklanabileceğini fark etmeyebilir. Geç akşam yemeği yiyorsanız veya yatmadan önce atıştırma yapıyorsanız, artan iltihaplanma yaşayabilirsiniz. PLOS One'da yayınlanan bir araştırma, akşamları daha fazla yemek yeme ile artan inflamatuar seviyeler arasında bir ilişki buldu. Sadece bu değil, aynı zamanda CRP seviyelerimizin (iltihap ve diğer kronik hastalıkların doğal bir biyobelirteçleri) akşam 17.00'den sonra tüketilen kalori oranıyla arttığı da keşfedildi.

Bazı insanlar, iltihaplanmanın yediğiniz yiyecek türlerinden daha fazlasından kaynaklanabileceğini fark etmeyebilir. Geç akşam yemeği yiyorsanız veya yatmadan önce atıştırma yapıyorsanız, artan iltihaplanma yaşayabilirsiniz. PLOS One'da yayınlanan bir araştırma, akşamları daha fazla yemek yeme ile artan inflamatuar seviyeler arasında bir ilişki buldu. Sadece bu değil, aynı zamanda CRP seviyelerimizin (iltihap ve diğer kronik hastalıkların doğal bir biyobelirteçleri) akşam 17.00'den sonra tüketilen kalori oranıyla arttığı da keşfedildi.

#5
Foto - Beyaz ekmek gibi yüksek oranda işlenmiş karbonhidratları düzenli olarak tüketmek de bir dizi istenmeyen sağlık sorununa yol açabilir. Mediators of Inflammation'da bulunan bir araştırmaya göre, işlenmiş karbonhidratlar ve rafine şeker sistemik inflamasyon riskimizi artırabilir. Bunun nedeni, daha fazla miktarda ilave şeker içeren karbonhidratları yediğimiz zaman, vücudumuzdaki kan şekeri seviyelerini hızla yükseltmesidir. Vücudumuz bu şekerleri işlemeye çalışırken iltihaplanma ile tepki verir.

Beyaz ekmek gibi yüksek oranda işlenmiş karbonhidratları düzenli olarak tüketmek de bir dizi istenmeyen sağlık sorununa yol açabilir. Mediators of Inflammation'da bulunan bir araştırmaya göre, işlenmiş karbonhidratlar ve rafine şeker sistemik inflamasyon riskimizi artırabilir. Bunun nedeni, daha fazla miktarda ilave şeker içeren karbonhidratları yediğimiz zaman, vücudumuzdaki kan şekeri seviyelerini hızla yükseltmesidir. Vücudumuz bu şekerleri işlemeye çalışırken iltihaplanma ile tepki verir.

#6
Foto - Hala margarinle yemek yapıyorsanız, tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Birçok margarin türü, sistemik iltihaplanmaya neden olduğu bilinen trans yağlar içerir. Ve artık mağazalarda trans yağsız bulabilmenize rağmen, emin olmak için etiketleri okumak önemlidir. American Journal of Clinical Nutrition tarafından yapılan bir araştırma, trans yağların hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınlarda iltihaplanma ile güçlü bir bağlantısı olduğunu buldu. Bu çalışma, daha yüksek beden kitle indeksine sahip kadınlar için artmış bir risk faktörü olmasına rağmen, trans yağların inflamatuar etkilerinin hala tüm beden kitle indeksi seviyelerine uygulandığını buldu.

Hala margarinle yemek yapıyorsanız, tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Birçok margarin türü, sistemik iltihaplanmaya neden olduğu bilinen trans yağlar içerir. Ve artık mağazalarda trans yağsız bulabilmenize rağmen, emin olmak için etiketleri okumak önemlidir. American Journal of Clinical Nutrition tarafından yapılan bir araştırma, trans yağların hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınlarda iltihaplanma ile güçlü bir bağlantısı olduğunu buldu. Bu çalışma, daha yüksek beden kitle indeksine sahip kadınlar için artmış bir risk faktörü olmasına rağmen, trans yağların inflamatuar etkilerinin hala tüm beden kitle indeksi seviyelerine uygulandığını buldu.

Şengör'den olay Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçtiğimiz için aptalız
Gündem

Şengör'den olay Kılıçdaroğlu açıklaması: Seçtiğimiz için aptalız

Celal Şengör'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadeler, önce sosyal medyayı sonrasında gündemi salladı...
Sabah namazında öğrencilerle buluşan Ali Erbaş’tan gençlere tavsiyeler
Aktüel

Sabah namazında öğrencilerle buluşan Ali Erbaş’tan gençlere tavsiyeler

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle sabah namazı kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!

Heykel belediyeciliği yapan CHP, Lüleburgaz'a yeni bir heykel dikti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışıyla Balkan Göç Anıtı'nı..
Bomba BionTech deneyi! 106 kat artış oldu
Korona Virüs

Bomba BionTech deneyi! 106 kat artış oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3'üncü doz koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyeleri ölçüldü. Araştırma sonucuna göre Sin..
Uyuşturucuya geçit yok!
Gündem

Uyuşturucuya geçit yok!

Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucuya geçit verilmiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Diyarbakır, Bingöl ve Hakkari illerinde gerçekleştird..
Galatasaray Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Lazio maç sonucu
Spor

Galatasaray Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Lazio maç sonucu

Galatasaray maç sonucu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu konuk etti. Peki, Galatasaray Lazio maçı kaç kaç bitti?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay