2021-09-17 10:57:34 Düşündüğünüz gibi değil! Bilim insanları uyardı... Yemek yerken mutlaka saate bakın
Özünde iltihaplanma, vücudumuzun doğal tepkilerinin gerekli bir parçasıdır. Vücudumuzda bir yaralanma olduğunda, sorunu bağışıklık sistemimize iletmenin bir yolu olarak iltihabı kullanır. Fakat vücutta yoğun olarak biriken iltihap, sonrasında büyük sağlık sorunlarına karşılaşmanın da en önemli sebeplerinden biri. İltibahın birikmesi ise aslında düşündüğümüzden çok daha basit günlük yaşam rutininde ortaya çıkıyor. Belli seviyelerde iltihaplanmaya ihtiyacımız olsa da, vücudumuzda da çok sağlıksız seviyelerde var olabilir. Birkaç aydan uzun süren kronik inflamasyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılıdır.