Düşündüğünüz gibi değil! Bilim insanları uyardı... Yemek yerken mutlaka saate bakın

Hala margarinle yemek yapıyorsanız, tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Birçok margarin türü, sistemik iltihaplanmaya neden olduğu bilinen trans yağlar içerir. Ve artık mağazalarda trans yağsız bulabilmenize rağmen, emin olmak için etiketleri okumak önemlidir. American Journal of Clinical Nutrition tarafından yapılan bir araştırma, trans yağların hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınlarda iltihaplanma ile güçlü bir bağlantısı olduğunu buldu. Bu çalışma, daha yüksek beden kitle indeksine sahip kadınlar için artmış bir risk faktörü olmasına rağmen, trans yağların inflamatuar etkilerinin hala tüm beden kitle indeksi seviyelerine uygulandığını buldu.