Dursun Özbek'ten Eren Elmalı için 'zaman' açıklaması geldi... Sponsorluk anlaşmasında duyurdu...

-Spor gündemindeki en önemli konulardan biri bahis mevzusu. Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi bir disiplinde madde var. Buna bağlı olarak TFF, bahis oynayan sporcuların sayısını yayınladı. Buna bağlı olarak harekete geçti. Galatasaray Spor Kulübü, bu faaliyete destek verdi, her zaman da verecek, bunda bir tereddüt yok. Ancak kurunun yanında yaş da yanmasın. Bu genç çocuklarımızın, hem özlük haklarını hem geleceğini çok iyi inceledikten sonra geleceklerine zarar verecek şeyi gündeme getirmek lazım. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. 'Şunu söyleyeyeyim, bunu söyledin' dememesi lazım kimsenin. Şunu da dikkate almak lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart. Cezanın niteliği konusunda dikkatli olmak lazım.