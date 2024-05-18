Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

İnşallah önümüzdeki dönemlerde, gelen yönetimler daha büyük zaferleri kulübümüze armağan ederler. Okan hocamla iki seneden beri çalışma fırsatım oldu. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah bu başarıyı gelecek yönetimlerle artıracak devam edecek. Bizim kıymetlimizdir. Okan hocayı çok seviyoruz" diye konuştu.