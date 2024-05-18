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Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

2024-05-18 12:51:28
Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dolu anlar kameralara yansıdı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu, kulübün eski başkanları, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve üyelerin yüksek katılım gösterdiği etkinlikte Sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Erden Timur'un konuşma yaptığı sırada araya giren Dursun Özbek'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

#1
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihindeki UEFA Kupası zaferinin 24. yıl dönümünü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki piknik organizasyonuyla kutladı.

#2
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

'Tarihin yazıldığı günde, geleceğin yazılacağı yerde' mottosuyla düzenlenen etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski başkanlar Faruk Süren, Alp Yalman, Adnan Polat ve Burak Elmas, dönemin futbolcuları, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile kulüp üyeleri katıldı.

#3
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Etkinlikte konuşan Dursun Özbek, 17 Mayıs’ta geleneksel hale gelmiş bir kutlama yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye’ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer. Bunun bundan sonraki yönetimlere, bizlere düşen bunun tekrarlanması artık geride kaldı.

#4
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

İnşallah önümüzdeki dönemlerde, gelen yönetimler daha büyük zaferleri kulübümüze armağan ederler. Okan hocamla iki seneden beri çalışma fırsatım oldu. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah bu başarıyı gelecek yönetimlerle artıracak devam edecek. Bizim kıymetlimizdir. Okan hocayı çok seviyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Başta başkanımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Fatih kardeşimiz, İbrahim abi…" dediği anda başkan Dursun Özbek araya girdi ve gülerek "Rol çalma, rol çalma." dedi.

#6
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Dursun Özbek'in bu sözlerine bozulan Erden Timur, "İnsanlara teşekkür ettiğim için kusura bakmayın" dedi ve sözlerine son noktayı koydu.

#7
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Bu gerilimin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı yorumlarda bulundu:

#8
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Şaka bile olsa adam mağdur olmuş ayıp etmiş başkan

#9
Foto - Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!

Yaptığın 'şaka' mı başkan... Ne istiyor başkan ben anlayamıyorum bu başarının en büyük başrol oyuncusu Erden Timur'dur. Kendine yazık edecek gibi gözüküyor

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