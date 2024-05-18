2024-05-18 12:51:28 Dursun Özbek, Erden Timur'un sözünü kesip tersledi: Ayıp etti başkan!
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dursun Özbek ile Erden Timur arasında gergin dolu anlar kameralara yansıdı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu, kulübün eski başkanları, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk ve üyelerin yüksek katılım gösterdiği etkinlikte Sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Erden Timur'un konuşma yaptığı sırada araya giren Dursun Özbek'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.