Dünyayı şaşırtan gelişme! O ilimizde çıktı! Gizli füze üssü…

Atıl durumda kalan tesisin belediyeye kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, “Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer" dedi. Alanın yaklaşık olarak 47 bin metrekarelik bir arazi olduğunu belirten Başkan Koçhan, "Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine tırlar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün Trabzon’dan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor. Her geçen yıl daha da kötü bir hal almaya başlıyor. Havadan baktığınızda hangarlar görülmeyecek şekilde inşa edildi. Mahalle ve fındık bahçeleri arasında birleşmiş bir alan” dedi.