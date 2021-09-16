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Hayat-Aktüel
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Dünyayı şaşırtan gelişme! O ilimizde çıktı! Gizli füze üssü…

2021-09-16 12:07:24
Dünyayı şaşırtan gelişme! O ilimizde çıktı! Gizli füze üssü…

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü, daha sonraları bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltıldı.

#1
Foto - Trabzon’da çoğu vatandaşın dahi bilmediği, 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.

Trabzon’da çoğu vatandaşın dahi bilmediği, 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.

#2
Foto - Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 yıl önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.

Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için yatırımcının da bulunduğunu belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 11 yıl önce eski NATO üssünün terk edildiğini dile getirerek, hangarların dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edildiğini söyledi.

#3
Foto - NATO üssü hazırlanacak özel proje ile turizme kazandırılacak. Proje ilk olma özelliği taşıyacak.

NATO üssü hazırlanacak özel proje ile turizme kazandırılacak. Proje ilk olma özelliği taşıyacak.

#4
Foto - Atıl durumda kalan tesisin belediyeye kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, “Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer

Atıl durumda kalan tesisin belediyeye kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Koçhan, “Burası Trabzon’da NATO üssünün kurulmasıyla oluşturulan bir alan. 1980’li yıllarda yapımına başlanmış 1985 yılında sonlanmış bir bölge. Trabzon’daki NATO üssünün mühimmatlarının, büyük füzelerin olduğu özel bir şekilde ses, ısı ve bombaya dayanıklı olarak yapılmış bir yer" dedi. Alanın yaklaşık olarak 47 bin metrekarelik bir arazi olduğunu belirten Başkan Koçhan, "Bu arazinin içinde 8 tane hangar var. Bu hangarların içine tırlar girebiliyor. Füzeleri yükleme, çıkarma açısından önemli. Bir futbol sahası ve eğitim alanı ile askeri yemekhanenin bulunduğu alanlar yer alıyor. Bu alan 2010 yılında NATO üssünün Trabzon’dan kalkmasıyla beraber terk edildi. O günden beri kullanılmıyor. Her geçen yıl daha da kötü bir hal almaya başlıyor. Havadan baktığınızda hangarlar görülmeyecek şekilde inşa edildi. Mahalle ve fındık bahçeleri arasında birleşmiş bir alan” dedi.

#5
Foto - YENİ PROJE HAKKINDA BİLGİLER Eski NATO üssü için hazırlanan projede hobbit evleri, paintball, macera parkı, restoran, günübirlik alanlar ve bir futbol merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Koçhan, “47 dönüm olması çok önemli özellikle Maçka’da böyle bütün ve bu tarz nitelikli özellikler taşıyan araziler bulmak zor. Atıl durumda kalan bu tesisin bir an önce belediyeye kazandırılmasını istiyoruz

YENİ PROJE HAKKINDA BİLGİLER Eski NATO üssü için hazırlanan projede hobbit evleri, paintball, macera parkı, restoran, günübirlik alanlar ve bir futbol merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Koçhan, “47 dönüm olması çok önemli özellikle Maçka’da böyle bütün ve bu tarz nitelikli özellikler taşıyan araziler bulmak zor. Atıl durumda kalan bu tesisin bir an önce belediyeye kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - Proje hakkında detay Yatırımcı aracılığıyla hobbit evlerine, macera parkı, insanların günübirlik kullanım alanlarına hatta küçük bir futbol kamp merkezine dönüştürülme noktasında çalışmalar var.

Proje hakkında detay Yatırımcı aracılığıyla hobbit evlerine, macera parkı, insanların günübirlik kullanım alanlarına hatta küçük bir futbol kamp merkezine dönüştürülme noktasında çalışmalar var.

#7
Foto - Bu projenin Türkiye'de eski bir NATO üssü için uygulanacak ilk çalışma olduğu aktarıldı.

Bu projenin Türkiye'de eski bir NATO üssü için uygulanacak ilk çalışma olduğu aktarıldı.

#8
Foto - İşte o dikkat çeken görüntüler...

İşte o dikkat çeken görüntüler...

#9
Foto - Buradaki hangarların üzerine korku tünellerin yapılacağı da uygulamaların arasında.

Buradaki hangarların üzerine korku tünellerin yapılacağı da uygulamaların arasında.

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