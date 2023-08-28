2023-08-28 14:41:00 Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Jean Onana'yı kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, genç oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırmıştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, aradığı yıldız ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği oyuncunun transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, büyük aşama kaydetti.