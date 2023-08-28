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Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?
Spor
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Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

2023-08-28 14:41:00
Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Jean Onana'yı kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, genç oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırmıştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, aradığı yıldız ismi İtalya'da buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği oyuncunun transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, büyük aşama kaydetti.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Savunmaya ve hücum bölgesine takviye yaparak transferi tamamlamayı planlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Hücum hattına da takviye beklentisi var ancak eldeki mevcut yabancılardan birinin daha takımdan ayrılması gerekiyor.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

ONANA İÇİN FLAŞ KARAR Beşiktaş, geçtiğimiz ay 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı ve teklifler alan Jean Onana'yı kiralamayı düşünüyor.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ Genoa'nın önerisini reddeden Kamerunlu'nun menajeri görüşmeye davet edildi. 23 yaşındaki futbolcuya İspanya ve İtalya'dan ilgi duyan farklı takımlar mevcut.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Menajeri ve kendisiyle yapılacak görüşmede seçenekler değerlendirilecek. Onana'nın durumunun netleşmesinin ardından transferdeki yol haritası da belirlenecek.

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Sabah'a göre; 6 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Onana, 109 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. Oyuncunun kısıtlı süredeki maç performansı geçerli not alamadı.

#7
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

STOPER İTALYA'DA BULUNDU Hücuma transfer için Onana'nın ayrılmasını bekleyen Beşiktaş, aradığı savunmacıyı ise İtalya'da buldu...

#8
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

YENİDEN DEVREYE GİRİLDİ Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Atalanta'nın tecrübeli stoperi Berat Djimsiti için yeniden devreye girdi.

#9
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Teknik direktör Şenol Güneş'in takip ettirdiği Arnavut futbolcu için Atalanta 9 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

#10
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncu için şartlarını zorladığı ve İtalyanların istediği rakamı aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

#11
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

Atalanta'nın mevcut kadrosunda 6 stoper bulunuyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, İtalya'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte indirim alabileceklerini düşünüyor.

#12
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran stoper iddiası! Duyan şok olacak: Şimdi ne olacak peki?

5-6 MİLYON EURO... Beşiktaş'ın, stoper transferi için 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

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