  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

2023-05-04 14:50:11
Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

Bilim insanları yapılan yeni incelemelerin sonucunda çarpıcı ve endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.

#1
Foto - Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

LONDRA'NIN GÖZÜNDEN İKİ KAT DAHA BÜYÜK - Yapılan incelemelere göre 7 Mayıs Pazar günü saat 22:40 civarında, saniyede 11,6 km hızla bir asteroid dünyanın yörüngesine girecek. Bahsi geçen asteroidin Londra’nın Gözü olarak adlandırılan dönme dolaptan iki kat daha büyük olduğu ifade edildi.

#2
Foto - Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

BİZE ÇOK YAKIN YOLCULUK Yaklaşık 160 m genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroit, uzaydaki yolculuğunun en yakın noktasında Dünya'dan yaklaşık 6 milyon mil uzakta olacak.

#3
Foto - Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

Bu uzaklık bize çok uzak gelse de bilim adamlarına göre Yakın Yaklaşma" olarak adlandırılıyor.

#4
Foto - Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

Coronation asteroidi, London Eye'dan 30 metre daha geniş ve Windsor Kalesi'nin doğu bahçesinde düzenlenen King's Coronation konserine yaklaşık iki buçuk saat kala Dünya'nın yanından hızla geçmesi bekleniyor.

#5
Foto - Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor

İKİ BUÇUK YIL GERİ GELMEYECEK - NASA verilerine göre, asteroit iki buçuk yıl daha geri gelmeyecek .Asteroitin nereden görülebileceği şu anda bilinmiyor, ancak neredeyse tüm NEO'lar dünyadan görülebilmek için özel ekipman gerektiriyor.

Ayak mantarını yok eden doğal yöntemler bir bakın ne! Herkes yaptı, şaştı kaldı: Siz de hemen bunu yapın
Kadın - Aile

Ayak mantarını yok eden doğal yöntemler bir bakın ne! Herkes yaptı, şaştı kaldı: Siz de hemen bunu yapın

Ayak mantarı parmak aralarının veya diğer bölgelerin kaşınması, renk değiştirmesi veya kepeklenmesi şeklinde kendini gösterir. Ayak mantarla..
Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında 14 Mayıs anketini açıkladı! Seçim 1. turda bitiyor mu?

SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı 14 Mayıs anket sonuçlarını canlı yayında paylaşıp yorumladı.
Optimar son anket sonucunu paylaştı
Gündem

Optimar son anket sonucunu paylaştı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kala Optimar Araştırma son yaptığı anket sonucunu açıkladı...
Petrol 75 doların altını gördü! Uzmanlar uyardı, açıkladı: Brent petrol kritik eşiğin altında! İşte son durum belli oldu
Ekonomi

Petrol 75 doların altını gördü! Uzmanlar uyardı, açıkladı: Brent petrol kritik eşiğin altında! İşte son durum belli oldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen petrol fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor! Petrol fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 75 doların altı..
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Milyonlarca çalışan da emekli maaşı alacak
Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Milyonlarca çalışan da emekli maaşı alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosuyla yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı müjdesini ver..
Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan dikkat çeken sözler: Dolar- TL'de senaryo, iki tahmin! Çok konuşulacak
Ekonomi

Dünyaca ünlü banka JPMorgan'dan dikkat çeken sözler: Dolar- TL'de senaryo, iki tahmin! Çok konuşulacak

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken dünyaca tanınan yabancı finans kuruluşları da seçim sonrası tablo için senaryo tahminleri geliyor. JP..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23