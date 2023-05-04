2023-05-04 14:50:11 Dünyaya duyurdular! 7 Mayıs Pazar günü geliyor
Bilim insanları yapılan yeni incelemelerin sonucunda çarpıcı ve endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.
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Bilim insanları yapılan yeni incelemelerin sonucunda çarpıcı ve endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.
LONDRA'NIN GÖZÜNDEN İKİ KAT DAHA BÜYÜK - Yapılan incelemelere göre 7 Mayıs Pazar günü saat 22:40 civarında, saniyede 11,6 km hızla bir asteroid dünyanın yörüngesine girecek. Bahsi geçen asteroidin Londra’nın Gözü olarak adlandırılan dönme dolaptan iki kat daha büyük olduğu ifade edildi.
BİZE ÇOK YAKIN YOLCULUK Yaklaşık 160 m genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroit, uzaydaki yolculuğunun en yakın noktasında Dünya'dan yaklaşık 6 milyon mil uzakta olacak.
Bu uzaklık bize çok uzak gelse de bilim adamlarına göre Yakın Yaklaşma" olarak adlandırılıyor.
Coronation asteroidi, London Eye'dan 30 metre daha geniş ve Windsor Kalesi'nin doğu bahçesinde düzenlenen King's Coronation konserine yaklaşık iki buçuk saat kala Dünya'nın yanından hızla geçmesi bekleniyor.
İKİ BUÇUK YIL GERİ GELMEYECEK - NASA verilerine göre, asteroit iki buçuk yıl daha geri gelmeyecek .Asteroitin nereden görülebileceği şu anda bilinmiyor, ancak neredeyse tüm NEO'lar dünyadan görülebilmek için özel ekipman gerektiriyor.
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