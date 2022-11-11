2022-11-11 16:27:26 Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!
Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde dikkat çeken samimi anlar yaşandı.
Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde dikkat çeken samimi anlar yaşandı.
"Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın samimi sohbeti kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi için gittiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" tevcih edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde bulunan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...
"Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türk Dünyası Ali Nişanı"nı Erdoğan'a takdim etti.
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi..
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