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Siyaset
22
Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

2022-11-11 16:27:26
Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı 9.Zirvesi'nde dikkat çeken samimi anlar yaşandı.

#1
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

"Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın samimi sohbeti kameralara yansıdı.

#2
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi için gittiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" tevcih edildi.

#3
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov

#4
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde bulunan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.

#5
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

#6
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.

#7
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...

#8
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...

#9
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...

#10
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...

#11
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...

#12
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılan liderlerin o anları...

#13
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

"Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türk Dünyası Ali Nişanı"nı Erdoğan'a takdim etti.

#14
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

İşte o anlar...

#15
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

İşte o anlar...

#16
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

İşte o anlar...

#17
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

İşte o anlar...

#18
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

İşte o anlar...

#19
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

İşte o anlar...

#20
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi..

#21
Foto - Dünyanın takip ettiği zirvede dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi..

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