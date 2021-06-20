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Dünya
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Dünyanın merakla takip ettiği seçimde Erdoğan detayı! Ülke gündemine oturdu

2021-06-20 13:05:13
Dünyanın merakla takip ettiği seçimde Erdoğan detayı! Ülke gündemine oturdu

Dünyanın merakla takip içerisinde olduğu İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilgili ortaya çıkan bir detay gündeme oturdu.

#1
Foto - İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi sonuçlara göre; oyların yaklaşık yüzde 62'sini alan ve ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'e yakınlığıyla bilinen İbrahim Reisi kazandı. İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani'nin yaptığı açıklamaya göre; 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 48.8 oldu. 2021 cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece İran tarihinde katılımın en düşük olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi sonuçlara göre; oyların yaklaşık yüzde 62'sini alan ve ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney'e yakınlığıyla bilinen İbrahim Reisi kazandı. İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani'nin yaptığı açıklamaya göre; 59 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 48.8 oldu. 2021 cumhurbaşkanlığı seçimleri böylece İran tarihinde katılımın en düşük olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi ve seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şunlara yer verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi ve seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şunlara yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde dün yapılan seçimler neticesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden ötürü Zat-ı Devletleri'ni en samimi duygularımla tebrik ederim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş ülke İran halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle bu doğrultuda Zat-ı Devletleri'yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, COVID-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle yeni görevinizde başarılar diler, ülkelerimiz arasındaki iş birliği ruhunun her alanda güçlenmeye devam etmesi temennisiyle dost ve kardeş İran halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi iletirim."

#3
Foto - Seçimlerde Erdoğan ve İlham Aliyev'e de oy çıktı. Daha önce benzer bir olay Almanya'daki seçimlerde de yaşanmıştı. Alman siyasetçilere tepkisini göstermek isteyen bir kişi, oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazmıştı.

Seçimlerde Erdoğan ve İlham Aliyev'e de oy çıktı. Daha önce benzer bir olay Almanya'daki seçimlerde de yaşanmıştı. Alman siyasetçilere tepkisini göstermek isteyen bir kişi, oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazmıştı.

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