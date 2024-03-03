Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

ABD’nin köklü bilim ve teknoloji dergisi ‘Popular Mechanics’, KAAN’a yer ayırırken, analizde “Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara’nın yeni ‘Titanı’ göklere çıktı” ifadesi kullanıldı. Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarını hatırlatan yazar Sebastien Roblin, KAAN’ın ABD’in en gelişmiş savaş uçaklarından olan F-22’ye benzerliğine dikkat çekti. Roblin ayrıca uçağın yüzeylerinin Türk şirketlerinin F-35 jetleri için ürettiği karbonlarla kaplı olmasına da vurguda bulundu. Roblin KAAN’ın Türkiye’nin ileri savaş teknolojilerine olan cesur girişini temsil ettiğini ve potansiyel olarak yerli üretim bir savaş uçağıyla askeri yeteneklerinin farklı bir seviyeye geçeceğini ifade etti. Yazar, kendi savaş uçağını üretecek olan Türkiye’nin bu şekilde uluslararası ilişkiler bağlamında kazandığı güce de işaret etti. KAAN’ın uzun yıllardır benzer bir proje üzerinde çalışan ancak uçağı henüz uçurmayı başaramayan Hindistan’ınkiyle karşılaştıran yazar, KAAN’ın ne kadar önde olduğuna dikkat çekti.