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Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

2024-03-03 08:15:21
Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

Türkiye’nin ilk milli muharip uçağı KAAN, uluslararası kamuoyunun ve savunma sanayii uzmanlarının dikkatini çekiyor. Analizlerde, uçağın Türkiye için önemine vurgu yapılıyor.

#1
Foto - Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

Türkiye’nin ürettiği ilk milli muharip uçağı KAAN, hem uluslararası kamuoyunun hem de savunma sanayii uzmanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok yabancı yayın organı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN hakkında detaylı görüş ve haberlere yer veriyor.

#2
Foto - Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

ABD’nin köklü bilim ve teknoloji dergisi ‘Popular Mechanics’, KAAN’a yer ayırırken, analizde “Türklerin ilk savaş uçağı, tarihi uçuşunu gerçekleştirdi, Ankara’nın yeni ‘Titanı’ göklere çıktı” ifadesi kullanıldı. Modern ve beşinci bir nesil uçak inşa etmenin zorluklarını hatırlatan yazar Sebastien Roblin, KAAN’ın ABD’in en gelişmiş savaş uçaklarından olan F-22’ye benzerliğine dikkat çekti. Roblin ayrıca uçağın yüzeylerinin Türk şirketlerinin F-35 jetleri için ürettiği karbonlarla kaplı olmasına da vurguda bulundu. Roblin KAAN’ın Türkiye’nin ileri savaş teknolojilerine olan cesur girişini temsil ettiğini ve potansiyel olarak yerli üretim bir savaş uçağıyla askeri yeteneklerinin farklı bir seviyeye geçeceğini ifade etti. Yazar, kendi savaş uçağını üretecek olan Türkiye’nin bu şekilde uluslararası ilişkiler bağlamında kazandığı güce de işaret etti. KAAN’ın uzun yıllardır benzer bir proje üzerinde çalışan ancak uçağı henüz uçurmayı başaramayan Hindistan’ınkiyle karşılaştıran yazar, KAAN’ın ne kadar önde olduğuna dikkat çekti.

#3
Foto - Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

‘F-35 YOK, SORUN YOK’ KAAN’ın uçak başına 100 milyon dolar bandını geçeceğini ifade eden yazar, bununla birlikte Ukrayna, Azerbaycan, Pakistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin gelecekte potansiyel alıcılar olabileceğine işaret etti.

#4
Foto - Dünyanın KAAN'a ilgisi bitmiyor!

KAAN’ı haberleştiren bir diğer yayıncı ise İngiliz savunma sitesi ‘Forces’ oldu. Site “No F-35 no problem” (F-35 yok, sorun yok) başlığıyla verdiği haberde, uçağın Türk havacılık ve savunma sanayii için ne kadar büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Haberde, “Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş uçakları üretimine yönelik değer zincirinin tamamına sahip olan birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi. KAAN, ‘Aviation Week’ ve ‘Defense News’ gibi savunma portalları ve ‘Business Insider’ gibi saygın siteler tarafından da haberleştirildi.

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