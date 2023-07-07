2023-07-07 08:19:38 Dünyanın gözü o kararda: Türkiye'yi ikna etmek için çılgınca bir yarışa girdiler
Türkiye'nin İsveç'e verdiği NATO vetosunun kalkması için gözler 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nde. İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemesi ve Stockholm'de art arda gerçekleşen skandallar sonrası Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Fidan'ın NATO'ya yeşil ışık yakmadığından bahseden dünya basını, ABD lideri Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'yi ikna etmek içi resmen çılgınca bir yarışa girdiğini ifade etti.