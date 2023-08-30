Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

DÜNYA BASININDA GÜNDEM ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ Fransa merkezli AFP, görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı. Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yaptı. ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor" başlığını attı. Haberde "İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir" denildi. Al Monitor bu gelişmeyi "Türkiye, tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışırken Erdoğan Soçi'de Putin'le buluşacak" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasına yer veren Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğine ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğine" dikkat çekti. Alman Berliner Zeitung, "Putin'le önemli görüşme: Erdoğan Rusya'ya gidiyor" başlığını attı. Haberde "İki lider adasındaki toplantı yakında Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de gerçekleşecek. Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması da tartışılacak" denildi.