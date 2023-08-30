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Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

2023-08-30 08:06:50
Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar dünyanın gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Tahıl girişiminde kritik rol oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi.

#1
Foto - Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

Dünyayı derinden sarsan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rus tarafının Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan tek taraflı çekilmesiyle yeni bir kriz patlak verdi. Geçtiğimiz gün Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda bir araya geleceğini belirtmesi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ise "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak.

#2
Foto - Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" şeklindeki açıklamasının ardından dünyanın gözü yeniden Türkiye'ye çevrildi. Ankara ve Moskova'nın peş peşe gelen açıklamaları sonrası dünya medyası da Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden işlerlik kazanması için Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşmesine odaklandı.

#3
Foto - Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde!

DÜNYA BASININDA GÜNDEM ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ Fransa merkezli AFP, görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı. Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yaptı. ABD merkezli Bloomberg, "Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor" başlığını attı. Haberde "İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir" denildi. Al Monitor bu gelişmeyi "Türkiye, tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışırken Erdoğan Soçi'de Putin'le buluşacak" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasına yer veren Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğine ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğine" dikkat çekti. Alman Berliner Zeitung, "Putin'le önemli görüşme: Erdoğan Rusya'ya gidiyor" başlığını attı. Haberde "İki lider adasındaki toplantı yakında Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de gerçekleşecek. Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması da tartışılacak" denildi.

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