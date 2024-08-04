Dünyanın göbeği: Ziyaret Tepe

Bu tepede kar suyu ile kaynak sularının oluşturduğu çok sayıda su birikintisi, göl ve gölet var. Bu tepeden kaynak alan ve doğuya doğru giden sular Kurnuç Deresi'ni oluşturuyor. Bu dere daha sonra diğer kollarla birleşip Aras Nehri’ne dönüşüyor. Aras Nehri de Hazar Denizi’ne dökülüyor. Yine bu tepeden çıkan suların kaynak olduğu Tortum Çayı da Oltu Çayı ile birleşerek Karadeniz’e dökülen Çoruh Nehri’ni oluşturuyor. Bu bölgenin batısından çıkan sular Karasu Nehri’ne kaynaklık yapıyor. Karasu daha sonra Fırat Nehri ismini alarak daha ileride Dicle ile birleşerek Basra Körfezi’ne dökülüyor. Yani bu bölgeye baktığımız zaman bu tepeden üç büyük nehir doğmakta ve 3 ayrı denize dökülmektedir” diye konuştu.