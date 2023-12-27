Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

Dünyaca ünlü CEO'ların uyku saatleri gündeme bomba gibi düştü. Business Insider, tanınmış isimlerin uyku saatlerini açıkladı. 4 saatlik uykuyla duran da var 14 saat boyunca uyuyan da var. Peki, az ya da çok uyumak bir zeka göstergesi midir? İşte uykunun başarı üzerindeki etkileri… Business Insider, Tim Cook'tan Zuckerberg'e, Vlad Tenev'den Bryan Johnson'a kadar tüm CEO’ları gözden geçirdi. Bu isimlerin çılgın uyku rutinleri herkesi şaşkına çevirdi. Çok az bir uyku ile günü geçiren de var çok fazla uyuyarak gününü öldüren de. Peki, az ya da çok uyumak bir zeka göstergesi midir? İşte uykunun başarı üzerindeki etkileri… Koskoca bir şirketi yönetmek tabii ki de oldukça zorlu bir iştir. Uzun ve yorucu bir iş gününün ardından dinlenmek için rotasını yatağa çeviren ünlü CEO'ların uyku saatleri herkesi şaşırtıyor. Bazı CEO'lar iş temposuna yetişebilmek için 4 saat uykuyu yeterli görürken bazıları da 8 saat standart bir uyku çekiyor.