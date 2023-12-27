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Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

2023-12-27 09:56:47
Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

Dünyaca ünlü CEO'ların uyku saatleri gündeme bomba gibi düştü. Business Insider, tanınmış isimlerin uyku saatlerini açıkladı. 4 saatlik uykuyla duran da var 14 saat boyunca uyuyan da var. Peki, az ya da çok uyumak bir zeka göstergesi midir? İşte uykunun başarı üzerindeki etkileri… Business Insider, Tim Cook'tan Zuckerberg'e, Vlad Tenev'den Bryan Johnson'a kadar tüm CEO’ları gözden geçirdi. Bu isimlerin çılgın uyku rutinleri herkesi şaşkına çevirdi. Çok az bir uyku ile günü geçiren de var çok fazla uyuyarak gününü öldüren de. Peki, az ya da çok uyumak bir zeka göstergesi midir? İşte uykunun başarı üzerindeki etkileri… Koskoca bir şirketi yönetmek tabii ki de oldukça zorlu bir iştir. Uzun ve yorucu bir iş gününün ardından dinlenmek için rotasını yatağa çeviren ünlü CEO'ların uyku saatleri herkesi şaşırtıyor. Bazı CEO'lar iş temposuna yetişebilmek için 4 saat uykuyu yeterli görürken bazıları da 8 saat standart bir uyku çekiyor.

#1
Foto - Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

Vlad Tenev Finansal platform Robinhood'un CEO'su Vlad Tenev, yaptığı bir açıklamada gece ortalama 4 saatten biraz fazla uyuduğunu açıkladı. Hafta içi genellikle daha az uyuduğunu ifade eden Tenev, hafta sonları bu durumu telafi ettiğine değindi. Yoğun iş günlerini yönetmek için tam olarak kaçta uyuyup kaçta uyandığını söylemese dahi her işe yetişebilmek için erkek erken kalkmayı alışkanlık edindiğini belirtti.

#2
Foto - Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

Apple CEO'su Tim Cook, çoğunlukla sabah 4 ile 5 arasında uyandığını ve günün ilk saatlerinde e-postalarını okuduğunu söyledi. “Erkenci kuş” olarak adlandırılan Cook, günün ilerleyen saatlerine kıyasla sabah zamanlarının daha kontrollü olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

American Express CEO'su Stephen Squeri, sabah 5.45 civarında uyandığını belirterek genellikle 15 dakika içerisinde evden çıkış yaptığını söylüyor. İçerisinde 17 saat çalışan Squeri, mesai ve toplantılarla geçirdiği yorucu bir günün ardından gece 23.30 civarında uyuduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

Uyku için altın standartları uygulayan Mark Zuckerberg, daha önceleri gece 8'de uyumayı hedeflediğini ancak uykusunu takip etmek için bir Oura yüzüğü kullandığını söylemişti.

#5
Foto - Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

Multimilyoner biyoteknoloji CEO'su Bryan Johnson, yaş değiştirme rejimine uygulayarak uykunun önemine odaklanmaktadır. Johnson çoğunlukla akşam 8.30'da yatağa giriyor sabahları ise 6.00'da uyanıyor. Günün son yemeğine 11'de yiyen ünlü iş adamı bu yöntem ile birlikte dinlenme halindeki kalp atış hızını da dakikada 46 ile 50 arasında tutuyor.

#6
Foto - Dünyanın en zenginlerinin alayının ortak noktası buymuş! Meğer hepsi yapıyormuş! Bu alışkanlık başarı getiriyor! Çok ama çok şaşıracaksınız! Denemekten zarar gelmez

OpenAI'den Sam Altman 2018'de "uyku benim için üretkenlikteki en önemli fiziksel faktör gibi görünüyor" diyor.

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