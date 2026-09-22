Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Avrupa Merkez Bankası, milyonlarca insanın günlük yaşamında kullandığı euro banknotlarının tasarımını tamamen kökten değiştirecek tarihi bir sürece girerek 10 final önerisini kamuoyunun oylamasına sundu. "Avrupa Kültürü" ile "Nehirler ve Kuşlar" olmak üzere iki ana tema etrafında şekillendirilen yeni seride; Marie Curie ve Leonardo da Vinci gibi dünya devlerinin yanı sıra ezber bozan doğa figürleri yer alıyor. 2026'nın sonlarına doğru nihai kararın verileceği bu devrim niteliğindeki değişim, mevcut paraların kademeli olarak piyasadan silinecek olması nedeniyle tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyor.