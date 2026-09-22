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Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

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Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Avrupa Merkez Bankası, milyonlarca insanın günlük yaşamında kullandığı euro banknotlarının tasarımını tamamen kökten değiştirecek tarihi bir sürece girerek 10 final önerisini kamuoyunun oylamasına sundu. "Avrupa Kültürü" ile "Nehirler ve Kuşlar" olmak üzere iki ana tema etrafında şekillendirilen yeni seride; Marie Curie ve Leonardo da Vinci gibi dünya devlerinin yanı sıra ezber bozan doğa figürleri yer alıyor. 2026'nın sonlarına doğru nihai kararın verileceği bu devrim niteliğindeki değişim, mevcut paraların kademeli olarak piyasadan silinecek olması nedeniyle tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyor.

#1
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Avrupa'da milyonlarca kişinin günlük yaşamında kullandığı euro banknotları önümüzdeki yıllarda yeni bir görünüme kavuşmaya hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevcut banknot serisinin tasarımını yenilemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda 10 farklı tasarım önerisini kamuoyunun değerlendirmesine sundu.

#2
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

ECB'nin yeni seri için belirlediği tasarımlar iki ana tema etrafında şekilleniyor: “Avrupa Kültürü” ile “Nehirler ve Kuşlar”.

#3
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Avrupa Kültürü temasında Avrupa'nın ortak kültürel mirasına vurgu yapılırken, banknotların ön yüzlerinde tanınmış Avrupa figürlerinin kullanılması planlanıyor.

#4
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Bu kapsamda aday isimler arasında Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner bulunuyor. Banknotların arka yüzlerinde ise müzik, eğitim, kütüphaneler, müzeler ve kamusal alanlar gibi Avrupa'nın kültürel yaşamından farklı görüntülere yer verilmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

İkinci tema olan “Nehirler ve Kuşlar” seçeneğinde ise Avrupa'nın doğal yaşamı ön plana çıkıyor. Bu tasarım grubunda farklı banknot değerleri için farklı kuş türleri ve nehir manzaraları kullanılması planlanıyor. Öneriler arasında yalıçapkını, leylek, arıkuşu ve kuzey sümsüğü gibi kuşlar yer alıyor.

#6
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Tasarımlarda nehirlerin kaynağından denize ulaşmasına kadar uzanan doğal süreçlerin de banknot serisine işlenmesi öngörülüyor. Yeni banknotlar için hazırlanan 10 öneri, Avrupa genelinde yürütülen tasarım yarışmasının ardından belirlendi. Yarışmaya başlangıç aşamasında 1.200'den fazla grafik tasarımcı başvurdu. Bağımsız bir jüri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 10 tasarım önerisi son aşamaya kaldı.

#7
Foto - Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler

Kamuoyu anketi ise nihai kararın tek başına belirleyicisi olmayacak. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, halkın görüşlerinin yanı sıra tasarımlara ilişkin teknik değerlendirmeleri de dikkate alacak. ECB'nin açıklamasına göre yeni euro banknotlarının tasarımına ilişkin nihai kararın 2026 yılının sonlarına doğru verilmesi bekleniyor. Seçimin ardından banknotların geliştirilmesi ve üretim süreci başlayacak. Yeni seri kapsamında 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotların tasarımlarının yenilenmesi planlanıyor. Yeni seride 500 euroluk banknot bulunmuyor.

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