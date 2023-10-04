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Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

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Hayat-Aktüel
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Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

2023-10-04 19:55:23
Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Dünyada bazı işler zor, riskli ve tehlikeli olabilir ama bu 11 meslek kadar değil. İşte her gün binlerce kişinin çalıştığı sinir bozucu, rahatsız edici 11 iş… Timsah dişçisi Bir timsah dişçisi özel aletler kullanarak timsahlara tiş muayenesi yapar. Bunun için bu tehlikeli sürüngenlerle yakından ilgilenmek zorundadır. Öngörülemeyen, güçlü hayvanlar olan timsahlar çok tehlikelidir ve bu mesleği yapmak da yürek ister.

#1
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Yılan zehri sağıcı Yılan zehri sağıcıları, tıbbi araştırma ve panzehir üretimi için zehirli yılanların zehrini çıkarır. Son derece dikkat gerektiren aşırı riskli bir iştir.

#2
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Gökdelenlerde cam silenler Yüzlerce katı olan gökdelenlerin dış camlarını silmek için yüksekten sarkarak çalışan cam temizlik işçileri dünyanın en zor işlerinden birini yapıyor. Son derece korkutucu ve yüksek riskli bir iş.

#3
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Olay yeri temizleyici Cinayet ya da kaza gibi travmatik ve korkunç olaylardan sonra olay yerini birilerinin temizlemesi gerekiyor. Bu işi yapanların kesinlikle nekrofobi, tanatofobi ve hemofobisinin olmaması gerekiyor. Oldukça fazla kan ve vücut sıvısıyla muhatap oluyorlar.

#4
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Açık deniz balıkçısı Açık deniz balıkçıları öngörülemeyen hava koşuları ve okyanusun tehlikeleriyle saatlerce boğuşuyor. Büyük bir risk ama birilerinin bu işi yapması gerekiyor.

#5
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Terk edilmiş binalarda gece bekçisi Terk edilmiş binaları ya da fabrikaları geceleri korumakla görevlendirilen bekçilerin de işi zor. Rahatsız edici bir meslek.

#6
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Kanalizasyon müfettişi Karanlık, dar ve pis kokulu yer altı kanalizasyon sisteminde çalışmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız edici. İş, atıklarla ve tehlikeli kimyasallarla uğraşmayı gerektiriyor.

#7
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Mezar kazıcı Mezar kazma işi yapanlar kimi zamanlarda insan kalıntılarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Özellikle geceleri yapıldığında çok korkutucu olabiliyor.

#8
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Adli entomolog Adli böcek bilimcileri bir kişinin ölüm zamanını veya cesedin hareket edip etmediğini belirlemek için bir cesetteki böcek aktivitesini analiz eder. Böceklerle bu kadar uğraşmak can sıkıcı olabilir.

#9
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Cenaze düzenleyici Cenaze hizmetlerini planlamak ve yürütmek için yaslı ailelerle çalışan cenaze düzenleyicileri, sürekli ölümle uğraşmak ve insanları teselli etmek durumunda. Bu, insanın zihinsel durumuna zarar verebilir.

#10
Foto - Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Adli tabip Adli tabipler şüpheli veya açıklanamayan ölüm vakalarından ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapar. Düzenli olarak ölüler, çürümüş bedenlerle uğraşmak korkunç ve rahatsız edici bir iş olabilir.

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