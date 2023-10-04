Dünyanın en korkunç 11 mesleği! Kimisini hiç duymamış olabilirsiniz...

Dünyada bazı işler zor, riskli ve tehlikeli olabilir ama bu 11 meslek kadar değil. İşte her gün binlerce kişinin çalıştığı sinir bozucu, rahatsız edici 11 iş… Timsah dişçisi Bir timsah dişçisi özel aletler kullanarak timsahlara tiş muayenesi yapar. Bunun için bu tehlikeli sürüngenlerle yakından ilgilenmek zorundadır. Öngörülemeyen, güçlü hayvanlar olan timsahlar çok tehlikelidir ve bu mesleği yapmak da yürek ister.