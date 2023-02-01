Dünyanın en kalitelisi bizde! 20 milyar dolarlık dev rezerv

KÖMÜRLE İLGİLİ YANLIŞ BİR ALGI YAYILIYOR Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal ise, kömür madeninin önemine dikkat çekti. Kömürün birçok alanda kullanıldığını dile getiren Önal, "Kömür sayesinde endüstri devrimi başladı. İşte bu kadar önemli bir madendir kömür" dedi. Önümüzdeki 30 yıl içinde dünyanın hidrojene geçeceğini savunan Önal, "Avrupa bütün dünyaya tuzak kurdu ve bu tuzak halen işliyor. Bunu şu anda görüyoruz. Kömür ile ilgili propaganda yapılıyor ama bu çok yanlış. Kömürden her şey üretilebilir. Gazlaştırıp petrol bile üretebilirsiniz. Uranyumun dışında nadir toprak elementleri de var içinde. Almanya kömürden tereyağ bile üretmiştir. Kömür aynı zamanda gübre olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu.