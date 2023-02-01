Dünyanın en kalitelisi bizde! 20 milyar dolarlık dev rezerv

MADEN ARTIK STRATEJİK BİR GÜÇ 'Türkiye Yüzyılında Küreselleşen Madencilik' oturumunun açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Şeref Kalaycı, madenlerin önemine vurgu yaptı. Kalaycı şunları söyledi: "Doğal gaz, petrol gibi madenlerin çıkarılıp işletilmesi de stratejik bir çıkardır. Sektör olarak bakarsak inşaat sektörünün var olabilmesi madenlerin varlığına bağlı. Demir, çelik gibi madenlere ihtiyacımız var. 2022 yılında doğal gaz ve petrole 50 milyar dolarlık bir ödeme yapmış olacağız. Kömür için 2022'de 4,5 milyar dolar ödemiş olduk. Alüminyum, bakır, demir-çelikte dışa bağımlıyız. Dolayısıyla madenlerimizin araştırılması, bulunması, çıkarılması büyük önem taşıyor."