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Spor
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Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

2024-03-20 07:12:55
Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu (IFFHS), aylık olarak güncellediği dünyanın en iyi kulüpleri listesini paylaştı. Türkiye'den 2 futbol kulübünün de yer aldığı 20 takımlık liste, dikkat çekti. IFFHS'nin güncellediği listede geçtiğimiz yılın Mart ayı ve 2024 Şubat ayı baz alındı. Kulüplerin Avrupa kupalarındaki başarıları göz önüne hazırlanarak futbolseverlere sunulan dev liste, büyük bir merakla incelendi. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI 1 Manchester City

#2
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

2 Real Madrid

#3
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

3 Inter

#4
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

4 Bayer Leverkusen

#5
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

5 PSV Eindhoven

#6
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

6 Union Saint-Gilloise

#7
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

7 AS Roma

#8
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

8 Sporting Lisbon

#9
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

9 Atletico Madrid

#10
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

10 Porto

#11
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

11 Bayern Münih

#12
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

12 Feyenoord

#13
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

13 Fiorentina

#14
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

14 Fenerbahçe

#15
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

15 West Ham United

#16
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

16 Barcelona

#17
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

17 AC Milan

#18
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

18 Arsenal

#19
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

19 Galatasaray

#20
Foto - Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...

20 Benfica

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