2024-03-20 07:12:55 Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 20’ye Süper Lig’den 2 takım girdi: İşte o dev liste...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Kurumu (IFFHS), aylık olarak güncellediği dünyanın en iyi kulüpleri listesini paylaştı. Türkiye'den 2 futbol kulübünün de yer aldığı 20 takımlık liste, dikkat çekti. IFFHS'nin güncellediği listede geçtiğimiz yılın Mart ayı ve 2024 Şubat ayı baz alındı. Kulüplerin Avrupa kupalarındaki başarıları göz önüne hazırlanarak futbolseverlere sunulan dev liste, büyük bir merakla incelendi. İşte son dakika haberinin detayları...