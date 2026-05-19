  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Avrupa’nın lokomotifi tökezliyor! Almanya’da istihdam eriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’nın lokomotifi tökezliyor! Almanya’da istihdam eriyor

Avrupa'nın lokomotifi olarak gösterilen Almanya'da toplam istihdam, devam eden ekonomik yavaşlama ve zor durumda olan sanayi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla erimeye devam ediyor..

#1
Foto - Avrupa’nın lokomotifi tökezliyor! Almanya’da istihdam eriyor

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkedeki istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 45,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Almanya'da yılın ilk çeyreğinde istihdam, ekonomideki durgunluk ve geleneksel mevsimsel etkilerin de etkisiyle 2025'in son çeyreğine kıyasla 486 bin kişi azaldı. Destatis açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde istihdamda görülen düşüşün mevsimsel bir eğilim olduğu ancak yılın başındaki bu gerilemenin geçmiş yılların oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, bu dönemdeki istihdam kaybının, 2023-2025 yılları arasındaki ilk çeyrek ortalaması olan 381 bin kişilik düşüşün de üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

#2
Foto - Avrupa’nın lokomotifi tökezliyor! Almanya’da istihdam eriyor

İmalat sektöründe istihdam kayıpları devam ediyor Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler incelendiğinde, istihdamın bir önceki çeyreğe göre 61 bin kişi veya yüzde 0,1 azaldığı görüldü. Benzer şekilde 2025'in üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde de yüzde 0,1'lik düşüşler yaşanmıştı. Bu durum, istihdamdaki olumsuz trendin 2025 yazından bu yana kesintisiz sürdüğünü ortaya koydu.

#3
Foto - Avrupa’nın lokomotifi tökezliyor! Almanya’da istihdam eriyor

Yıllık bazda bakıldığında ise istihdam, 2025'in ilk çeyreğine göre 157 bin kişi azaldı. Almanya'da istihdam verileri sektörel bazda incelendiğinde, hizmet dışındaki sektörlerde yıllık bazda 202 bin kişilik sert bir daralma yaşandığı görüldü. Sanayi üretimi ve inşaat gibi temel lokomotif sektörler kan kaybetmeye devam etti. Bu grupta en büyük kayıp, yıllık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 171 bin kişilik istihdam azalışı yaşayan imalat sektöründe kaydedildi. İnşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı yüzde 1,1 azalarak 27 bine gerilerken tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise yüzde 0,7'lik düşüşle 4 binlik kayıp yaşandı.

#4
Foto - Avrupa’nın lokomotifi tökezliyor! Almanya’da istihdam eriyor

Hizmet sektörü genelinde istihdam yıllık bazda 45 bin kişi artsa da alt sektörlerdeki derin ayrışma dikkat çekti. Sektörün ayakta kalmasını sağlayan ana unsur, uzun vadeli yukarı yönlü trendini koruyan kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık alanı oldu. Bu alan, 181 bin kişilik artışla dönem içindeki en güçlü büyümeyi kaydetti. Bu arada, Almanya'da sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda 120 bin kişi azalarak 42 milyona, serbest meslek sahibi sayısı ise 37 bin kişi düşüşle 3,6 milyona geriledi. Toplam çalışma hacmi ise 15,7 milyar saat ile değişmeyerek daha az kişinin daha uzun saatler çalıştığına işaret etti. Öte yandan, aynı dönemde istihdam Avro Bölgesi'nde yüzde 0,5, Avrupa Birliği (AB) genelinde ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23