2024-01-23 20:12:10 Dünyanın en ince bilgisayarı tanıtıldı
ASUS, adece 1 cm profil kalınlığı ve 1 kg ağırlığıyla dünyanın en ince bilgisayarı olan Zenbook S 13 OLED modelini tanıttı.
Altından kat kat daha kıymetli! ABD ülkesinde köpek gezdirirken buldu! Hazine yaklaşık 19. yüzyıla ait
ASUS, adece 1 cm profil kalınlığı ve 1 kg ağırlığıyla dünyanın en ince bilgisayarı olan Zenbook S 13 OLED modelini tanıttı.
ASUS, teknoloji dünyasına yine damgasını vurdu ve Zenbook S 13 OLED modelini tanıttı. Sadece 1 cm profil kalınlığı ve 1 kg ağırlığıyla dünyanın en ince 13,3 inç OLED ekranına sahip ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı, yalnızca boyutlarıyla değil, çevresel etkileri azaltma konusundaki yenilikçi yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
ASUS, Zenbook S 13 OLED neler sunuyor?
ASUS Zenbook S 13 OLED, şık ve hafif tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda ASUS’un çevre dostu yaklaşımını yansıtıyor. Geri dönüştürülmüş metaller ve plastikler kullanılarak üretilen bu model, çevre dostu plazma seramik alüminyum ve 0 FSC Mix ambalajı ile çevre dostu bir ürün olma iddiasını taşıyor.
Yapay zeka destekli Intel Core Ultra 7 işlemciye sahip olan Zenbook S 13 OLED, yüksek performans gerektiren görevler için ideal. 32 GB LPDDR5x RAM, 1 TB PCIe 4.0 x4 SSD ve yapay zeka destekli Windows 11 asistanına hızlı erişim sağlayan Windows Copilot tuşu ile gelen bu model, hem güçlü hem de akıllı. Zenbook S 13 OLED, hareket halindeyken de tam bağlantı sunuyor. Tam bir I/O bağlantı noktası seti, ultra hızlı Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktaları, HDMI 2.1 bağlantı noktası ve daha fazlasını içerirken, 63 Wh pil kapasitesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
16:10 3K ASUS Lumina OLED ekran, Dolby Vision sertifikası, Pantone Onaylı renk işleme ve VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikası ile etkileyici gerçekçi görseller sunuyor. ASUS Splendid ve ASUS OLED Care gibi özel teknolojilerle donatılan bu ekran, renk doğruluğu ve göz sağlığı konusunda da üst düzey standartları karşılıyor. Zenbook S 13 OLED’in ince ve hafif tasarımı, özel teknikler ve malzemeler kullanılarak elde edilmiş. İç düzen optimizasyonu, malzeme seçimi ve tasarım inovasyonları sayesinde, bu model, performanstan, bağlantıdan veya pil ömründen ödün vermeden sınıfında bir devrim yaratıyor.
ASUS Zenbook S 13 OLED, sürdürülebilirliği, performansı ve taşınabilirliği bir araya getiren, dünyanın en ince 13,3 inç OLED dizüstü bilgisayarı olarak teknoloji severlerin beklentilerini aşmayı hedefliyor. Bu model, hem günlük kullanım hem de yoğun iş yükleri için ideal bir seçenek sunuyor. ASUS, bu ürünle sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve tasarım anlayışını da bir adım ileriye taşıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23