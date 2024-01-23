Dünyanın en ince bilgisayarı tanıtıldı

ASUS Zenbook S 13 OLED, sürdürülebilirliği, performansı ve taşınabilirliği bir araya getiren, dünyanın en ince 13,3 inç OLED dizüstü bilgisayarı olarak teknoloji severlerin beklentilerini aşmayı hedefliyor. Bu model, hem günlük kullanım hem de yoğun iş yükleri için ideal bir seçenek sunuyor. ASUS, bu ürünle sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve tasarım anlayışını da bir adım ileriye taşıyor.